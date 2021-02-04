В Виннице правоохранителями задержан злоумышленник, который угрожал взорвать гранаты в квартире с семьей

В ночь на четверг в Виннице правоохранителями задержан злоумышленник, который взял в заложники свою семью и угрожал взорвать гранаты в квартире жилого дома, сообщили в пресс-службе Нацполиции Винницкой области.

"3 февраля в 23:20 по спецлинии полиции 102 позвонил неизвестный и сообщил, что находится в квартире по улице ЗАМОСТЯНСКОЕ и собирается взорвать две гранаты… 4 февраля после почти двух часов переговоров полицейскими при силовой поддержке бойцов КОРДа удалось попасть в квартиру, в которой находился злоумышленник с женой и 6-летним ребенком. В результате спецоперации никто не пострадал", – говорится в сообщении на сайте Нацполиции Украины в четверг утром.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, в действие была введена полицейская спецоперация "Гром", на место происшествия выехали все службы оперативного реагирования полиции. Из дома эвакуировали жителей.

"Ситуацию затрудняло то, что в квартире с потенциально вооруженным и опасным человеком находились его жена и малолетний ребенок. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и жаловался на жизнь. После почти двух часов переговоров полицейским удалось уговорить жену, которая тоже была нетрезвая, приоткрыть входную дверь, после чего бойцы спецподразделения КОРД зашли в помещение и мгновенно задержали злоумышленника", – рассказал Ищенко.

Отмечается, что 44-летний задержанный ранее был неоднократно судим за имущественные преступления, разбой, незаконное завладение автотранспортом и почти 15 лет отбывал наказание в местах лишения свободы.

В квартире задержанного провели обыск. Взрывоопасных предметов не обнаружено.