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05:44 04.02.2021

В Николаеве правоохранители разоблачили ОПГ наркодельцов

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В Николаеве правоохранители разоблачили ОПГ наркодельцов

В Николаеве сотрудники Госпогранслужбы и Национальной полиции во время проведенной операции разоблачили организованную группу наркодельцов, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

В ведомстве проинформировали, что группу лиц, осуществлявших изготовление и сбыт наркотических средств и психотропных веществ обнаружили оперативные сотрудники Херсонского пограничного отряда совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований и Следственного управления ГНПУ в Николаевской области под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры.

Во время проведения санкционированных обысков в местах проживания фигурантов дела в Николаеве правоохранители нашли вещества белого и розового цветов (предварительно амфетамин), измельченную коноплю, прекурсоры. Кроме того были найдены самодельные взрывные устройства, оружие и боевые патроны различного калибра.

Подозреваемые лица задержаны, следственные действия продолжаются.

 

Теги: #правоохранители #опг #николаев #наркотики
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