"Мироновский хлебопродукт" сменил юридическое наименование на "МХП"

ЧАО "Мироновский хлебопродукт" со 2 февраля сменило юридическое наименование на ЧАО "МХП", его код ЕГРПОУ остался прежним, говорится в информации на сайте агрохолдинга.

Согласно ей, коммерческое название компании звучит одинаково на украинском и русском языках – МХП, а на английском – MHP, а юридическое сокращенное – PrJSС MHP.

МХП - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.