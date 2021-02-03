Украинцы больше всего доверяют Кличко, Зеленскому и Гройсману, меньше всего - Порошенко, Тимошенко и Ляшко

Украинцы больше всего доверяют мэру Киева Виталию Кличко, президенту Украины Владимиру Зеленскому и бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 27 января по 1 февраля.

По данным исследования, 37,5% респондентов доверяют мэру Киева Виталию Кличко (не доверяют – 51,8%, затрудняются ответить – 9,3%, не знают – 1,4%), президенту Владимиру Зеленскому доверяют 35,6% (не доверяют – 59,6%, затрудняются ответить – 4,6%, не знают – 0,2%), бывшему премьеру Владимиру Гройсману доверяют 30,9% (не доверяют – 54,2%, затрудняются ответить – 7,6%, не знают – 7,4%).

Лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко доверяют 28,9% (не доверяют – 48,4%, затрудняются ответить – 7,6%, не знают – 15,1%), шоумену Сергею Притуле доверяют 27,3% (не доверяют – 39,1%, затрудняются ответить – 10,8%, не знают – 22,8%), спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 26,6% (не доверяют – 28,6%, затрудняются ответить – 7,6%, не знают – 36,9%).

В свою очередь лидеру Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлии Тимошенко доверяют 26,2% (но не доверяют – 69%, затрудняются ответить – 3,9%, не знают – 0,8%), лидеру партии Радикальная партия Олегу Ляшко доверяют 25% (не доверяют – 68,8%, затрудняются ответить – 4,2%, не знают – 2%), пятому президенту Петру Порошенко доверяют 22,7% (не доверяют – 74,4%, затрудняются ответить – 2,3%, не знают – 0,5%), лидеру партии "Сила и честь" Игорю Смешко доверяют 22,3% (не доверяют – 18,7%, затрудняются ответить – 8%, не знают – 51%), народному депутату Виктору Медведчуку доверяют 19,6% (не доверяют – 57,4%, затрудняются ответить – 6%, не знают – 17%).

Сопредседателю партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадиму Рабиновичу доверяют 18,7% (не доверяют – 51%, затрудняются ответить – 4,7%, не знают – 25,6%), лидеру ВО "Свобода" Олегу Тягнибоку доверяют 16,4% (не доверяют – 61,2%, затрудняются ответить – 6,1%, не знают – 16,3%), министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 15,9% (не доверяют – 60,2%, затрудняются ответить – 11,3%, не знают – 12,6%), лидеру Блока Вилкула "Украинская перспектива" Александру Вилкулу доверяют 12,6% (не доверяют – 38%, затрудняются ответить – 6,9%, не знают – 42,5%), премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 11,2% (не доверяют – 47,1%, затрудняются ответить – 7,9%, не знают – 33,9%), блогеру Анатолию Шарию доверяют 10,9% (не доверяют – 2,5%, затрудняются ответить – 6,1%, не знают – 53,6%).

По данным опроса, руководителю Офиса президента Андрею Ермаку доверяют 7,6% (не доверяют – 31,7%, затрудняются ответить – 7,2%, не знают – 53,5%), депутату Игорю Палице доверяют 5,3% (не доверяют – 11,1%, затрудняются ответить – 3,6%, не знают – 80%) и лидеру партии "Национальный корпус" Андрею Билецкому доверяют 4,2% (не доверяют – 17,8%, затрудняются ответить – 3,8%, не знают – 74,4%).

Всеукраинский опрос проводился методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ). Опрошено 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативная для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.