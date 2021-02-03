Корниенко считает, что "Слуга народа" не будет срочно заседать из-за санкций против трех телеканалов

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, руководитель одноименной партии Александр Корниенко считает, что фракция не будет в срочном режиме проводить заседание относительно вопроса введения санкций против телеканалов "112 Украина", ZIK и Newsone.

"Если будет инициатива такая от депутатов, пока что она не поступала, что нужно прямо собираться и принимать какое-то решение, срочное. Достаточно личной позиции депутатов по этому поводу", - отметил политик во время брифинга в среду, отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем в ответ на уточняющий вопрос, может ли такое заседание фракции состояться на текущей неделе, он сказал, что вряд ли фракция будет проводить его в срочном порядке.

"Может быть... То есть если его проводить, то нужно это делать оперативно, потому что следующая неделя не пленарная, и этот вопрос уже будет "несвежим". Но я не думаю, что это будет проводиться срочно", - добавил Корниенко.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата Украины Тараса Козака (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь"), а также восьми компаний - учредителей телеканалов "112 Украина", ZIK и Newsone, сообщила пресс-служба Офиса президента

Три телеканала в свою очередь заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.