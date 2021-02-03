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10:50 03.02.2021

По законодательству санкции нельзя вводить против граждан Украины - Медведчук

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По законодательству санкции нельзя вводить против граждан Украины - Медведчук

Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", председатель политсовета одноименной партии Виктор Медведчук заявляет о неправомерности введения санкций против народного депутата Тараса Козака и блокировании трех телеканалов.

"В соответствии с законом, на основании которого были внесены санкции экономические и другие, они не могут применяться к гражданам Украины, а также юридическим лицам, зарегистрированным по украинскому законодательству", - сказал Медведчук журналистам в среду в Киеве.

По словам народного депутата, такие санкции могут применяться к нерезидентам, к лицам, имеющим иностранное гражданство, а также без гражданства и к иностранным юридическим компаниям.

"Других оснований для применения санкций к гражданину Украины, народному депутату, члену политсовета нашей партии Тарасу Козаку нет ни в действующем законодательстве, ни в Конституции, как и нет оснований для применения этих санкций к юридическим лицам, где существует сегодня регистрация трех каналов", - подчеркнул Медведчук.

По его словам, в результате введения санкций "вышвырнули на улицу около 1500 работников трех каналов, из них 634 журналиста".

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, NewsOne и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

 

Теги: #телеканалы #медведчук
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