Эксперты ВОЗ посетят Уханьский институт вирусологии

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду посетит Уханьский институт вирусологии в рамках расследования происхождения COVID-19.

"Согласно рабочему плану, объединенная группа экспертов 3 февраля посетит Уханьский институт вирусологии при Китайской академии наук и Уханьскую государственную лабораторию биологической безопасности", - говорится в сообщении телеканала CGTN в сети Weibo.

Во вторник эксперты ВОЗ осмотрели в Ухане центр болезней животных и встретились с его сотрудниками.

Согласно некоторым версиям, пандемия началась именно в результате утечки коронавируса из Уханьского института вирусологии. Такие предположения, в частности, озвучивал бывший президент США Дональд Трамп. Но большинство ученых придерживается мнения, что COVID-19 - зоонозного, а не лабораторного происхождения.

Команда международных экспертов из 12 стран мира, в которую входит и представитель России, приступила к работе 28 января после того, как отбыла обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин.