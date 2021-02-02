В Латвии до апреля продлили режим ЧП

Правительство Латвии и совет по кризисному управлению во вторник на совместном заседании договорились о продлении из-за COVID-19 режима чрезвычайного положения в стране до 6 апреля, сообщил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Режим ЧП был объявлен в стране 9 ноября.

На заседании был заслушан доклад Минздрава о ситуации с коронавирусом в стране и необходимых мерах безопасности. В министерстве предложили ввести новую стратегию управления рисками в связи с распространением COVID-19 - принцип светофора, определив группы эпидемиологических показателей, в соответствии с которыми устанавливаются ограничения.

В настоящее время Латвия находится в первой, "темно-красной", категории, так как кумулятивная 14-дневная заболеваемость составляет 561,26 случаев на 100 тыс. населения.

Чрезвычайное положение в стране может сохраняться до тех пор, пока Латвия будет находиться в этой категории, но может быть отменено, как только она перейдет во вторую, "красную", категорию, одновременно могут быть смягчены отдельные ограничения.

Эта категория предусматривает, что 14-девная заболеваемость в стране составляет 100-200 случаев на 100 тыс. населения. В этом случае могут быть смягчены ограничения на собрания, торговлю, разрешены индивидуальные занятия спортом в помещениях, постепенно может возобновиться очное обучение, разрешено посещение мест общепита.

Третья, "оранжевая", категория предусматривает, что 14-дневная заболеваемость составляет 20-100 случаев на 100 тысяч населения. На этом этапе ограничения могут быть смягчены еще больше - будет разрешено собираться, разрешены торговля, работа учреждений культуры, спортивные занятия в помещениях.

Последняя, "зеленая", категория предусматривает, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость COVID-19 снизилась до 20 случаев на 100 тыс. населения и можно вернуться к обычной жизни с небольшими ограничениями.

В Минздраве указали, что в дальнейшем необходимо усилить меры против ввоза коронавируса из-за рубежа и распространения на территории страны, запретив неважные поездки и введя обязанность декларировать цель поездки. Также предлагается уменьшить количество групп людей, для которых установлены исключения на сдачу теста на COVID-19 и самоизоляцию при въезде в Латвию, и усилить контроль за соблюдением мер эпидемиологической безопасности.