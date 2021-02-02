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20:31 02.02.2021

Казанский заявляет о кризисе в заседаниях ТКГ: Без вмешательства западных стран и изменения формата переговоров разрешить не получится

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Казанский заявляет о кризисе в заседаниях ТКГ: Без вмешательства западных стран и изменения формата переговоров разрешить не получится

Представитель Донецкой области, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский заявляет, что заседания ТКГ утратили смысл, и без вмешательства западных стран и изменения формата переговоров разрешить кризис не получится.

"Заседания ТКГ, похоже, окончательно утратили какой-либо смысл. Сегодняшнюю встречу политической подруппы, как и несколько предыдущих, россияне превратили в фарс. Без согласования с украинской стороной к видеосвязи подключали каких-то людей - непонятно кого и непонятно откуда. Конечно же, в таких условиях никакого конструктивного обсуждения быть не могло. Все время ушло на перепалки и споры. То, что происходит, уже нельзя назвать даже тупиком. Скорее, Россия просто хоронит Минск, пытаясь откровенно хулиганскими выходками вынудить Украину отказаться от переговоров", - написал Казанский на странице в Facebook.

Также он напомнил о проведении в Донецке так называемого форума "Русский Донбасс", на котором провозгласили ОРДЛО "русским национальным государством". Помимо этого, по словам Казанского, боевики открыто озвучивали свои главные цели - захват всей территории Донецкой и Луганской областей и "демонтаж украинского государства".

"Понятно, что в таких условиях никакой реинтеграции ОРДЛО быть не может и о выполнении Минских соглашений говорить не имеет смысла. Россияне и подконтрольные им Л/ДНР от них открыто отказались. Сложно сказать, что нам делать в такой ситуации дальше. Выйти даже из таких переговоров Украина не может - понятно, что россиянам только этого и надо", - добавил Казанский.

Он отметил, что и продолжать переговоры, когда противоположная сторона уже отказалась от Минских соглашений, будет бессмысленной тратой времени.

"Похоже, без вмешательства западных стран и изменения формата переговоров, разрешить этот кризис не получится", - подытожил он.

 

Теги: #ткг #донбасс #минск
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