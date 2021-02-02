Спасатели потушили пожар в первомайском "Эпицентре"

Масштабный пожар в одноэтажном здании торгового центра "Эпицкнтр в г.Первомайск Николаевской области во вторник вечеро был ликвидирован, сообщает ГУ Госслужбы Украины про ЧС в области.

"В 18:30 пожар ТЦ "Эпицентр К" на ул. Федора Достоевского в г..Первомайск на площади 4000 кв м ликвидирован", - говорится в сообщении на странице областного главка ГСЧС в соцсети Фейсбук.

В настоящее время продолжаются работы по разбору строительных конструкций и тушение отдельных очагов тления.