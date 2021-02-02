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14:59 02.02.2021

Пожар в "Эпицентре" в Первомайске локализован на площади 4 тыс. кв.м - ГСЧС

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Пожар в "Эпицентре" в Первомайске локализован на площади 4 тыс. кв.м - ГСЧС

В Госслужбе Украины по ЧС заявляют, что локализовали пожар в одноэтажном здании торгового центра "Эпицентр" в Первомайске.

"Пожар локализован в 14:20 на площади 4 тыс. кв. м", - говорится в сообщении в телеграм-канале ГСЧС.

К тушению привлечены 73 человека и 19 единиц техники, из них от ГСЧС 65 человек и 15 единиц техники.

В пресс-службе ГСЧС ранее также сообщали, что угрозы распространения на рядом расположенные здания нет. Организована бесперебойная подача воды.

Теги: #эпицентр #локализация #пожар
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