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13:58 02.02.2021

Здание "Эпицентра" в Первомайске горит на всей площади – ГСЧС

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Здание "Эпицентра" в Первомайске горит на всей площади – ГСЧС

Пожар в одноэтажном здании торгового центра "Эпицентр" в г.Первомайск Николаевской области по состоянию на 13:40 вторника распространился на всю площадь здания, его площадь составила около 1 тыс. кв. м, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 32 чел. и 8 ед. техники, из них от ГСЧС 24 чел. и 6 ед. техники", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, пожар в помещении торгового центра возник 2 февраля в 12:58.

Теги: #первомайск #эпицентр #пожар
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