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12:43 02.02.2021

Экс-руководитель ГАСИ явился в прокуратуру по делу о поддельном дипломе

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Экс-руководитель ГАСИ явился в прокуратуру по делу о поддельном дипломе

Бывший председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) явился 2 февраля вместе со своими адвокатами в Киевскую городскую прокуратуру по делу о поддельном дипломе, сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Экс-чиновнику, который ранее неоднократно игнорировал вызовы к следователю, в присутствии защитников вручили уведомление о подозрении и пригласили на допрос, который должен состояться в ближайшее время", - написала Максимец в соцсети Facebook во вторник.

Имя бывшего чиновника при этом не указывается.

Как сообщалось, днем ранее экс-руководителю ГАСИ сообщили о подозрении по факту пособничества в подделке официального документа и использовании при назначении на должность и объявили его в розыск. По данным следствия, бывший чиновник обратился к неустановленным лицам с просьбой выдать ему заведомо поддельный диплом о высшем образовании, предоставив свои полные анкетные данные, а после его получения обратился в Минобразования с целью получения свидетельства о признании иностранного документа об образовании на территории Украины. Также он использовал поддельный диплом при назначении на должность главы ГАСИ.

В Офисе генпрокурора отметили, что экс-чиновнику неоднократно сообщали о необходимости прибытия в орган предварительного расследования для участия в проведении следственных и процессуальных действий, однако он ни разу туда не явился. В связи с указанным, сообщение о подозрении экс-чиновнику было направлено по почте и он объявлен в розыск.

 

Теги: #гаси #прокуратура #чиновник
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