События

12:01 02.02.2021

Рада поддержала введение санкций против Никарагуа

2 мин читать
Рада поддержала введение санкций против Никарагуа

Верховная Рада утвердила решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Республике Никарагуа".

Соответствующее решение поддержали 322 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

Как объяснил секретарь СНБО Алексей Данилов во время своего доклада с трибуны парламента, 10 ноября 2020 года Республика Никарагуа осуществила недружественные действия по отношению к Украине, открыв "почетное консульство" на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и г.Севастополь.

"Министерство иностранных дел Украины неоднократно обращалось к Министерству иностранных дел Никарагуа с требованием отменить это неправомерное решение, однако официальная Никарагуа игнорировала это обращение, сознательно пренебрегая официальным предостережением Украины. Указом президента Республики Никарагуа был назначен "почетный консул" в АР Крым Олег Белавенцев, которого 18 марта 2019 года Святошинский райсуд Киева признал виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательство к государственной ради, ведение агрессивной войны против Украины и которому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы", - отметил Данилов.

Он подчеркнул: такие действия являются грубыми нарушениями законодательства Украины и международного права.

Как сообщалось, 10 ноября 2020г МИД Украины выразило решительный протест в связи с незаконным и несогласованным визитом посла Никарагуа в РФ Альбы Асусены Торрес на оккупированную территорию Автономной Республики Крым для вручения т.н. "почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в г.Симферополь" Олегу Белавенцеву консульского патента. Также в связи с этим Украина начала процесс применения санкционных мер в соответствии с собственным законодательством.

Согласно закону "О санкциях", решение о применении, отмене и внесении изменений санкций в отношении иностранного государства принимается Советом национальной безопасности и обороны, вводится в действие указом президента и утверждается в течение 48 часов со дня подписания указа постановлением Верховной Рады. Соответствующее решение вступает в силу с момента принятия постановления и является обязательным к исполнению.

Президент Украины Владимир Зеленский, основываясь на решении СНБО, 1 февраля 2021 года внес в Верховную Раду проект постановления о введении санкций против Никарагуа.

 

Теги: #санкции #никарагуа #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:32 02.02.2021
Минздрав Украины намерен заключить контракты с производителями вакцин от COVID-19 на текущей неделе

Минздрав Украины намерен заключить контракты с производителями вакцин от COVID-19 на текущей неделе

10:25 02.02.2021
Украина будет приветствовать усиление роли США в урегулировании на Донбассе – разговор Кулебы с Блинкеном

Украина будет приветствовать усиление роли США в урегулировании на Донбассе – разговор Кулебы с Блинкеном

10:19 02.02.2021
Госсекретарь США заявил о готовности предоставления летального оружия Украине – МИД

Госсекретарь США заявил о готовности предоставления летального оружия Украине – МИД

08:33 02.02.2021
В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

08:23 02.02.2021
В Украине за сутки 2 394 новых случая COVID-19, выздоровело 11 457 человек – Степанов

В Украине за сутки 2 394 новых случая COVID-19, выздоровело 11 457 человек – Степанов

07:35 02.02.2021
Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

07:19 02.02.2021
США продолжат оказывать активную экономическую и военную помощь Украине – Госдеп

США продолжат оказывать активную экономическую и военную помощь Украине – Госдеп

01:25 02.02.2021
В "Слуге народа" могут рассмотреть вопрос членства Дубинского в партии – Верещук

В "Слуге народа" могут рассмотреть вопрос членства Дубинского в партии – Верещук

00:40 02.02.2021
Кулеба: есть все основания предвидеть, что США будут активнее в попытках урегулировать конфликт на Донбассе

Кулеба: есть все основания предвидеть, что США будут активнее в попытках урегулировать конфликт на Донбассе

00:15 02.02.2021
Непосредственное участие США в "Нормандском формате" возможно только после достижения консенсуса между его сегодняшними участниками - Кулеба

Непосредственное участие США в "Нормандском формате" возможно только после достижения консенсуса между его сегодняшними участниками - Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госсекретарь США заявил о готовности предоставления летального оружия Украине – МИД

Заболеваемость COVID-19 в Украине с декабря снизилась втрое – Степанов

Полиция Китая пресекла распространение поддельной вакцины от COVID-19, арестованы более 80 человек

В Украине за сутки 2 394 новых случая COVID-19, выздоровело 11 457 человек – Степанов

НКЦБФР начала процесс правоприменения против участников рынка в связи с заявленным собранием акционеров "Мотор Сич"

ПОСЛЕДНЕЕ

Харьковский сурок Тимка ІІІ предсказал раннюю весну

Гендиректор Мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства заявляет о продолжающемся недофинансировании

"Слуга народа" на заседании партии решит вопрос пребывания Дубинского во главе Киевской облорганизации – Верещук

Количество новых случаев заболевания COVID-19 увеличивается в 5 областях – НАН

Украина должна принять международное определение антисемитизма IHRA - Борис Ложкин

Разумков объявил об исключении Дубинского из фракции "Слуга народа"

Штаб по ликвидации последствий ЧС на дорогах "Укравтодора" прекращает работу из-за улучшения погоды

Глава НАПК составил админпротоколы на трех судей КС из-за закрытия против них производств о недостоверном е-декларировании

Разумков открыл пятую сессию Рады IX созыва

Заболеваемость COVID-19 в Украине с декабря снизилась втрое – Степанов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА