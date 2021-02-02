Рада поддержала введение санкций против Никарагуа

Верховная Рада утвердила решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Республике Никарагуа".

Соответствующее решение поддержали 322 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

Как объяснил секретарь СНБО Алексей Данилов во время своего доклада с трибуны парламента, 10 ноября 2020 года Республика Никарагуа осуществила недружественные действия по отношению к Украине, открыв "почетное консульство" на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и г.Севастополь.

"Министерство иностранных дел Украины неоднократно обращалось к Министерству иностранных дел Никарагуа с требованием отменить это неправомерное решение, однако официальная Никарагуа игнорировала это обращение, сознательно пренебрегая официальным предостережением Украины. Указом президента Республики Никарагуа был назначен "почетный консул" в АР Крым Олег Белавенцев, которого 18 марта 2019 года Святошинский райсуд Киева признал виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательство к государственной ради, ведение агрессивной войны против Украины и которому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы", - отметил Данилов.

Он подчеркнул: такие действия являются грубыми нарушениями законодательства Украины и международного права.

Как сообщалось, 10 ноября 2020г МИД Украины выразило решительный протест в связи с незаконным и несогласованным визитом посла Никарагуа в РФ Альбы Асусены Торрес на оккупированную территорию Автономной Республики Крым для вручения т.н. "почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в г.Симферополь" Олегу Белавенцеву консульского патента. Также в связи с этим Украина начала процесс применения санкционных мер в соответствии с собственным законодательством.

Согласно закону "О санкциях", решение о применении, отмене и внесении изменений санкций в отношении иностранного государства принимается Советом национальной безопасности и обороны, вводится в действие указом президента и утверждается в течение 48 часов со дня подписания указа постановлением Верховной Рады. Соответствующее решение вступает в силу с момента принятия постановления и является обязательным к исполнению.

Президент Украины Владимир Зеленский, основываясь на решении СНБО, 1 февраля 2021 года внес в Верховную Раду проект постановления о введении санкций против Никарагуа.