Количество новых случаев заболевания COVID-19 увеличивается в 5 областях – НАН

Увеличение количества новых случаев заболевания COVID-19 с 26 января по 1 февраля 2021 года зафиксировано в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Винницкой областях, следует из обзора эпидситуации за минувшую неделю, обнародованного на сайте Национальной академии наук (НАН) Украины.

Согласно ему, в целом по стране количество новых случаев заболевания и летальных случаев продолжает сокращаться, хотя темпы сокращения существенно замедлились.

"В целом в Украине картина перестала быть однородной, в большинстве регионов продолжается стабильное затухание. Так как до конца непонятны причины увеличения количества случаев в западных регионах, то сложно предсказать дальнейшее развитие ситуации. Рост может быть вызван пренебрежением карантинными ограничениями в курортных и горнолыжных регионах, а может, вызван появлением новых мутаций вируса и благоприятными для него погодными условиями", - отмечают в НАН.

По мнению ученых, динамика в указанных регионах вызывает беспокойство, поэтому существует необходимость в дополнительном анализе причин, принятии дополнительных мерпо сдерживанию распространения эпидемии.

Помимо этого, добавлено в обзоре, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях наблюдается существенный рост новых госпитализаций, а также увеличивается летальность среди новых случаев.

При этом доля положительных тестов стабильно сокращается, однако есть задержки в обнародовании статистики.