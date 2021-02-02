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11:29 02.02.2021

Количество новых случаев заболевания COVID-19 увеличивается в 5 областях – НАН

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Количество новых случаев заболевания COVID-19 увеличивается в 5 областях – НАН

Увеличение количества новых случаев заболевания COVID-19 с 26 января по 1 февраля 2021 года зафиксировано в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Винницкой областях, следует из обзора эпидситуации за минувшую неделю, обнародованного на сайте Национальной академии наук (НАН) Украины.

Согласно ему, в целом по стране количество новых случаев заболевания и летальных случаев продолжает сокращаться, хотя темпы сокращения существенно замедлились.

"В целом в Украине картина перестала быть однородной, в большинстве регионов продолжается стабильное затухание. Так как до конца непонятны причины увеличения количества случаев в западных регионах, то сложно предсказать дальнейшее развитие ситуации. Рост может быть вызван пренебрежением карантинными ограничениями в курортных и горнолыжных регионах, а может, вызван появлением новых мутаций вируса и благоприятными для него погодными условиями", - отмечают в НАН.

По мнению ученых, динамика в указанных регионах вызывает беспокойство, поэтому существует необходимость в дополнительном анализе причин, принятии дополнительных мерпо сдерживанию распространения эпидемии.

Помимо этого, добавлено в обзоре, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях наблюдается существенный рост новых госпитализаций, а также увеличивается летальность среди новых случаев.

При этом доля положительных тестов стабильно сокращается, однако есть задержки в обнародовании статистики.

Теги: #нану #коронавирус
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