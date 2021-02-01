Зеленский подписал указ о назначении стипендий для выдающихся деятелей искусства и культуры

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 42/2021 "О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства", сообщает пресс-служба главы государства.

"Согласно документу, 33 деятеля культуры и искусства будут получать от государства пожизненные стипендии, 86 деятелям культуры и искусства назначены стипендии сроком на два года", - указывается в сообщении, на официальном сайте Офиса президента Украины в понедельник вечером.