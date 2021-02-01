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21:27 01.02.2021

Зеленский подписал указ о назначении стипендий для выдающихся деятелей искусства и культуры

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Зеленский подписал указ о назначении стипендий для выдающихся деятелей искусства и культуры

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 42/2021 "О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства", сообщает пресс-служба главы государства.

"Согласно документу, 33 деятеля культуры и искусства будут получать от государства пожизненные стипендии, 86 деятелям культуры и искусства назначены стипендии сроком на два года", - указывается в сообщении, на официальном сайте Офиса президента Украины в понедельник вечером.

 

Теги: #указ #стипендии #украина #зеленский
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