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23:39 31.01.2021

В Молдове снижаются суточные показатели заражений COVID-19

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В Молдове снижаются суточные показатели заражений COVID-19

В воскресенье в Молдове зарегистрирован 291 новый случай заражения коронавирусом, свидетельствуют данные, обнародованные министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.

"Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 159 804", - отмечается в сообщении.

Накануне было выявлено 653 новых заражения.

Минздрав сообщил о смерти еще четверых пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, согласно данным ведомства, число жертв пандемии в Молдове возросло до 3 438 человек.

"На сегодняшний день в Молдове коронавирусом болеют 6 276 человек. Всего в больничные медицинские учреждения госпитализировано 2 415 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из которых 246 находятся в крайне тяжелом состоянии, 52 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - информирует Минздрав.

Теги: #данные #молдова #коронавирус
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