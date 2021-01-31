События

10:32 31.01.2021

На границе с Польшей задержан разыскиваемый с 2015 г. украинец, подозреваемый в убийстве

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На границе с Польшей задержан разыскиваемый с 2015 г. украинец, подозреваемый в убийстве

Пограничники Львовского отряда на пункте пропуска "Шегини" в ночь на воскресенье задержали украинца по подозрению в умышленном убийстве, который разыскивался с 2015 года,  сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Вчера ночью в пункт пропуска "Шегини" прибыл автобус польской регистрации "Львов – Вроцлав". Пограничники Львовского отряда сразу задержали мужчину и сообщили об этом сотрудников Нацполиции. Оказалось, что 40-летнего украинца разыскивают правоохранители Львовщины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 УК "Умышленное убийство", - сообщили в погранведомстве.

Сообщается, что его разыскивали с декабря 2015 года.

В Госпогранслужбе добавили, что мужчина, вероятно думал, что о нем забыли и решил скрыться в Польше.

Пограничники передали задержанного представителям Национальной полиции.

Теги: #госпогранслужба #злоумышленники #украина #задержание
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