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02:44 31.01.2021

В США введено около 30 млн доз вакцины от COVID-19

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По состоянию на утро минувшей субботы в Соединенных Штатах распространено почти 50 млн доз вакцин от коронавируса, из них 30 млн доз уже введено, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

В США для прививок населения используются вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech.

ЦКПЗ сообщают, что за сутки количество распределенных доз увеличилось на 716 тыс. 350 и введенных - почти на 1,7 миллиона. Вторую дозу вакцин ввели уже 5,3 млн человек.

В то же время Пентагон сообщил, что в результате жесткой критики со стороны представителей Республиканской партии приостановил ранее намеченную программу вакцинации заключенных тюрьмы в Гуантанамо, где содержатся лица, подозреваемые в совершении тяжкий преступлений, в частности, в терроризме.

Теги: #данные #сша #вакцинация
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