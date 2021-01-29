Санкции США против нардепа Дубинского обоснованы публичной и секретной информацией - источник

Заявления народного депутата, члена фракции "Слуга народа" Александра Дубинского о том, что за санкциями США против него стоит Центр по противодействию коррупции (ЦПК) являются попыткой дискредитировать санкции и не соответствуют действительности, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в дипломатических кругах.

"Дубинский утверждает, что санкции являются результатом кампании по дискредитации, инициированной ЦПК, что это клевета со стороны ЦПК. Этот нарратив - очень явная попытка подорвать обоснованность санкций. Потому что, если он говорит, что только одна неправительственная организация в Украине стала причиной санкций, то из-за этого они выглядят необоснованными, менее надежными и неважными. Но правда заключается в том, что Министерство финансов США полагается на широкое разнообразие незасекреченных и засекреченных источников для своих решений", - сказал собеседник агентства.

По его словам, США могли бы отслеживать деятельность Дубинского задолго до появления информации от ЦПК. "Я не имею ничего против ЦПК, это хорошая организация, она очень надежна и делает важную работу. Но он использует их, пытаясь подорвать обоснованность этого расследования и санкций", - отметил источник.

Кроме того, он добавил, что о содеянном Дубинским говорится в пресс-релизе в связи с введением санкций.

"Они провели исследование, в котором есть засекреченные и незасекреченные источники. Но нарратив, который он распространяет о том, что он просто провел пресс-конференцию и сейчас оклеветан неправительственной организацией, неправдив. Он активно принимал участие в распространении теории заговора и призывал к расследованию относительно кандидата в президенты США", - указал собеседник агентства.

Источник отметил, что санкции были основаны на указе президента США от 2018 года, в котором содержится призыв ввести санкции против тех, кто вмешивается в выборы в США.

В распоряжении агентства "Интерфакс-Украина" есть информация о том, что, невзирая на этот указ, 2 декабря 2019 года Деркач и Дубинский написали письма сенаторам Линдси Грэм, Мику Малвани и Девину Нунесу, стремясь создать "межпарламентскую группу", чтобы "остановить коррупцию". Деркач в Facebook 5 декабря 2019 года объявил об этой группе, в которую входил Дубинский, и отметил, что стремится работать с американцами.

"Это все равно, что стоять и кричать: "Пожалуйста, расследуйте меня" за вмешательство в выборы в США", - сказал источник, комментируя эту информацию.

Также известно, что визит экс-мэра Нью-Йорка, адвоката 45-го президента США (2017-2021) Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в Украину прошел примерно в то же время, 5 декабря, и в новостях NBC о его усилиях Дубинский прямо упоминается как один из его помощников, который "раскапывает компромат на оппонентов президента (Трампа - ИФ)".

Источник заявил, что утверждения Дубинского о том, что посольство США в Украине встречается с представителями партии "Слуга народа" и выдвигает им какие-то требования, не отвечают действительности.

"Господин Дубинский продолжает говорить, что посольство США вызывает к себе "слуг народа", чтобы выдвигать требования либо чтобы "сдать" Дубинского, либо относительно того, как его следует исключить из партии. Это фабрикация информации, попытка создать повествование, что США пытаются извне контролировать Украину и "Слугу народа". Правда заключается в том, что они попросили о том, чтобы представители посольства пришли на Парковую, чтобы рассказать лидерам "Слуги народа" и некоторым другим о процессе санкций", - пояснил собеседник.