Кравчук: с Москвой ни о чем договориться в нормальных условиях невозможно

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что без давления мирового сообщества договориться с Россией по Донбассу практически невозможно.

"С Россией поладить непросто. Я не хочу, чтобы были лишние иллюзии, что мы можем что-то согласовать (укр.: поєднати). Мы работаем уже семь лет и практически объединяем позиций (укр: поєднуємо) очень мало, а последние полгода - вообще ничего, потому что у России другие взгляды", - сказал Кравчук в эфире ток-шоу на телеканале "НАШ" в четверг вечером, признав таким образом, что переговоры в ТКГ зашли в тупик.

"Когда я пришел на первое заседание 22 июля в Минске, была достигнута договоренность о всеобъемлющем режиме тишины, и мы начали выполнять эти договоренности. И я, откровенно скажу, подумал, что, возможно, начались какие-то шаги, чтобы двигаться более понятно, более активно и более ответственно к миру - не только Украине, но и всем участникам процесса. Но когда я побыл на этих встречах и увидел, что это фальшивка; что они говорят одно, а делают другое; что они думают, что можно обмануть Украину и она пойдет на какие уступки, только односторонние; что она будет сдавать национальные интересы ради каких-то непонятных целей, - я сделал выводы, что ни о чем договориться в нормальных условиях невозможно", - заявил Кравчук, отметив, что Москва искажает Комплекс мер по выполнению Минского протокола и интерпретирует его в своих интересах.

Он добавил, что "если Россия давит и говорит неправду", Украина должна действовать такими же методами и положиться на политическое давление с привлечением международных партнеров, в том числе США заставить Россию выполнять договоренности, а не интерпретировать их в своих интересах. При этом в самой Украине нужна единая твердая позиция в украинском политикуме, подчеркнул Кравчук

"На следующем заседании я задам им один вопрос: "Они поддерживают семь пунктов (шаги по реализации доктрины "Русского Донбасса"- ИФ), которые провозгласил их ("ДНР"- ИФ) главарь? (Денис Пушилин – ИФ)". Если они одобряют эти семь пунктов, где совсем нет речи об интеграции этих районов Украины, где совсем ничего нет об украинских интересах как государства в целом, а речь идет о создании национально-российских государственных структур, то пусть они скажут это официально на заседании. Не может быть такого, что их главарь говорит одно, а они - второе", - отметил Кравчук.

На вопрос, если нельзя договориться с РФ через ТКГ, то зачем тратить свое время, Кравчук ответил: "Пока эти переговоры - Минские, которые действуют, они еще и другие задачи: санкции, объединение европейских партнеров. Мы хотим показать, что Украина была и является сторонником выполнения".