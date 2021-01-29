События

12:03 29.01.2021

Кравчук: с Москвой ни о чем договориться в нормальных условиях невозможно

3 мин читать
Кравчук: с Москвой ни о чем договориться в нормальных условиях невозможно

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что без давления мирового сообщества договориться с Россией по Донбассу практически невозможно.

"С Россией поладить непросто. Я не хочу, чтобы были лишние иллюзии, что мы можем что-то согласовать (укр.: поєднати). Мы работаем уже семь лет и практически объединяем позиций (укр: поєднуємо) очень мало, а последние полгода - вообще ничего, потому что у России другие взгляды", - сказал Кравчук в эфире ток-шоу на телеканале "НАШ" в четверг вечером, признав таким образом, что переговоры в ТКГ зашли в тупик.

"Когда я пришел на первое заседание 22 июля в Минске, была достигнута договоренность о всеобъемлющем режиме тишины, и мы начали выполнять эти договоренности. И я, откровенно скажу, подумал, что, возможно, начались какие-то шаги, чтобы двигаться более понятно, более активно и более ответственно к миру - не только Украине, но и всем участникам процесса. Но когда я побыл на этих встречах и увидел, что это фальшивка; что они говорят одно, а делают другое; что они думают, что можно обмануть Украину и она пойдет на какие уступки, только односторонние; что она будет сдавать национальные интересы ради каких-то непонятных целей, - я сделал выводы, что ни о чем договориться в нормальных условиях невозможно", - заявил Кравчук, отметив, что Москва искажает Комплекс мер по выполнению Минского протокола и интерпретирует его в своих интересах.

Он добавил, что "если Россия давит и говорит неправду", Украина должна действовать такими же методами и положиться на политическое давление с привлечением международных партнеров, в том числе США заставить Россию выполнять договоренности, а не интерпретировать их в своих интересах. При этом в самой Украине нужна единая твердая позиция в украинском политикуме, подчеркнул Кравчук

"На следующем заседании я задам им один вопрос: "Они поддерживают семь пунктов (шаги по реализации доктрины "Русского Донбасса"- ИФ), которые провозгласил их ("ДНР"- ИФ) главарь? (Денис Пушилин – ИФ)". Если они одобряют эти семь пунктов, где совсем нет речи об интеграции этих районов Украины, где совсем ничего нет об украинских интересах как государства в целом, а речь идет о создании национально-российских государственных структур, то пусть они скажут это официально на заседании. Не может быть такого, что их главарь говорит одно, а они - второе", - отметил Кравчук.

На вопрос, если нельзя договориться с РФ через ТКГ, то зачем тратить свое время, Кравчук ответил: "Пока эти переговоры - Минские, которые действуют, они еще и другие задачи: санкции, объединение европейских партнеров. Мы хотим показать, что Украина была и является сторонником выполнения".

Теги: #ткг #кравчук
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:42 28.01.2021
Подтверждение в ПАСЕ полномочий делегации РФ свидетельствует о необходимости расширять круг партнеров Украины, считают в "Слуге народа"

Подтверждение в ПАСЕ полномочий делегации РФ свидетельствует о необходимости расширять круг партнеров Украины, считают в "Слуге народа"

11:47 26.01.2021
Никаких решений по Дубинскому "Слуга народа" еще не приняла - депутат

Никаких решений по Дубинскому "Слуга народа" еще не приняла - депутат

15:27 25.01.2021
Запланировано внеочередное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ из-за ранения бойца ВСУ и обстрела дома из ПТРК

Запланировано внеочередное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ из-за ранения бойца ВСУ и обстрела дома из ПТРК

08:16 22.01.2021
Представитель РФ впервые появился на заседании ТКГ - Казанский

Представитель РФ впервые появился на заседании ТКГ - Казанский

20:36 21.01.2021
Кравчук: передача удерживаемых граждан Украины Медведчуку остановлена

Кравчук: передача удерживаемых граждан Украины Медведчуку остановлена

20:08 21.01.2021
У российской стороны не осталось формальных поводов не открывать со своей стороны КПВВ "Счастье" и "Золотое" – украинская делегация в ТКГ

У российской стороны не осталось формальных поводов не открывать со своей стороны КПВВ "Счастье" и "Золотое" – украинская делегация в ТКГ

19:59 21.01.2021
ТКГ договорилась о ремонте газораспределительной станции в Марьинке

ТКГ договорилась о ремонте газораспределительной станции в Марьинке

19:58 21.01.2021
Кравчук предложил разработать единый документ по урегулированию на Донбассе, который могут одобрить лидеры стран "Нормандского формата" – итоги ТКГ

Кравчук предложил разработать единый документ по урегулированию на Донбассе, который могут одобрить лидеры стран "Нормандского формата" – итоги ТКГ

19:52 21.01.2021
Украинская делегация ТКГ ждет реакции российской стороны на предложение разблокировать обмен удерживаемыми

Украинская делегация ТКГ ждет реакции российской стороны на предложение разблокировать обмен удерживаемыми

18:55 21.01.2021
Заседание ТКГ завершилось, вопрос обмена удерживаемыми не поднимался - Гармаш

Заседание ТКГ завершилось, вопрос обмена удерживаемыми не поднимался - Гармаш

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С марта в Нацполиции появится инспекция по надзору за работой полицейских

Зеленский: Защитники государства выполняли в бою под Крутами по сути ту же задачу, что и сейчас военные под Марьинкой

Полиция Украины не получала поручений о розыске экс-замглавы СБУ Нескоромного - источник

Тарифы на тепло и горячую воду на местах не должны повышаться - Зеленский

Количество вылечившихся от коронавируса в Украине превысило 1 млн человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Снег с дождем ожидается в субботу на значительной территории Украины

Лукашенко заявил, что никого не боится и что ему нечего стыдиться

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 361 больного коронавирусом – Кличко

Борьба со «скрутками» и «тенью». Минфин и аграрии призывают снизить НДС до 14%

Все школы и детсады Киева работают - Кличко

С марта в Нацполиции появится инспекция по надзору за работой полицейских

Глава Нацполиции: необходимо усилить ответственность за вождение в нетрезвом виде и нарушения пешеходов

Зеленский: Защитники государства выполняли в бою под Крутами по сути ту же задачу, что и сейчас военные под Марьинкой

Руководитель миссии Украины при НАТО будет назначен в ближайшее время - Стефанишина

Суд приговорил сотрудника "Новой Пошты" к 3 годам лишения свободы за кражу техники из посылок

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА