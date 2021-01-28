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22:36 28.01.2021

Вашингтон продолжит информировать Москву о позиции властей США по ситуации с Навальным - Белый дом

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Вашингтон продолжит информировать Москву о позиции властей США по ситуации с Навальным - Белый дом

Администрация США намерена продолжать на различных уровнях доносить до Москвы позицию по ситуации с Алексеем Навальным, сообщила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Он (президент США Джо Байден - ИФ) не изменил позицию в том, что касается обеспокоенности относительно обращения с Алексеем Навальным и с протестующими. И мы продолжим доносить это до российской стороны на многих уровнях", - сказала Псаки.

При этом пресс-секретарь Белого дома напомнила о телефонном разговоре, который состоялся между Джо Байденом и Владимиром Путиным. В этом разговоре в частности обсуждалась и эта тема.

Теги: #позиция #сша #россия #навальный
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