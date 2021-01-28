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21:02 28.01.2021

Индия увеличит поставки вакцины от COVID-19 в другие страны - премьер

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Индия увеличит поставки вакцины от COVID-19 в другие страны - премьер

Индия будет наращивать поставки произведенных ею вакцин против коронавируса COVID-19 в другие страны, заявил в четверг премьер-министр страны Нарендра Моди, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"В будущем у нас будет гораздо больше вакцин. Индийские вакцины помогут другим странам бороться с пандемией", - цитируют Моди западные СМИ.

Премьер отметил, что несмотря на успех в сдерживании вируса, людям все еще следует соблюдать меры предосторожности.

Всего за время пандемии в Индии зафиксировано более 10,7 млн случаев коронавируса, более 153,8 тыс. инфицированных скончались. Индия занимает второе место в мире по количеству случаев заболевания и третье - по смертности среди пациентов с COVID-19.

Теги: #вакцина #индия
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