Индия увеличит поставки вакцины от COVID-19 в другие страны - премьер

Индия будет наращивать поставки произведенных ею вакцин против коронавируса COVID-19 в другие страны, заявил в четверг премьер-министр страны Нарендра Моди, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"В будущем у нас будет гораздо больше вакцин. Индийские вакцины помогут другим странам бороться с пандемией", - цитируют Моди западные СМИ.

Премьер отметил, что несмотря на успех в сдерживании вируса, людям все еще следует соблюдать меры предосторожности.

Всего за время пандемии в Индии зафиксировано более 10,7 млн случаев коронавируса, более 153,8 тыс. инфицированных скончались. Индия занимает второе место в мире по количеству случаев заболевания и третье - по смертности среди пациентов с COVID-19.