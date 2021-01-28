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19:43 28.01.2021

Янукович уведомлен о подозрении в государственной измене за подписание "харьковских соглашений" в пользу РФ – Офис генпрокурора

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Янукович уведомлен о подозрении в государственной измене за подписание "харьковских соглашений" в пользу РФ – Офис генпрокурора

Следователи Госбюро расследований (ГБР) по согласованию с прокурорами Офиса генерального прокурора уведомили о подозрении бывшего президента Украины в государственной измене за подписание "харьковских соглашений" в пользу Российской Федерации.

"В частности, он подозревается в том, что действуя по предварительному сговору с высшими должностными лицами Российской Федерации, в нарушение требований Конституции Украины и закона Украины "О международных договорах Украины", в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины предоставил иностранному государству - Российской Федерации и ее представителю - президенту РФ Дмитрию Медведеву помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - сообщает в четверг вечером пресс-служба Офиса генпрокурора.

Согласно информации, установлено, что подозреваемый 21 апреля 2010г, находясь в Харькове, искусственно создавая предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на суверенной территории Украины, под предлогом получения скидки на газ, подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Российской Федерацией. Этим документом был продлен на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации.

При этом соглашение, а также заключенные контракты между АО "НАК" Нафтогаз Украины "и ОАО" Газпром ", фактически не давали никакого снижения цены на газ.

"Перед подписанием документов цена для Украины была дважды искусственно завышена Российской Федерацией: по состоянию на конец 2008 года цена газа за 1000 кубических метров для Украины составляла $179,5, тогда как на конец 2010 года - $352,33. Кроме этого само снижение признавалось обязательствами Украины по государственному долгу перед РФ, которые погашаются", - говорится в сообщении.

По версии следствия, РФ сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины перед ней за поставку природного газа, а затем в его погашение, в том числе путем якобы предоставления скидки, фактически безвозмездно размещала ЧФ РФ на территории Украины.

"В результате подписанных экс-президентом так называемых "харьковских соглашений" был увеличен личный состав войск и военной техники Вооруженных сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выводу с территории Украины", - говорится в сообщении.

В дальнейшем, начиная с 20 февраля 2014г военнослужащие ЧФ РФ во взаимодействии с другими подразделениями ВС РФ, совершившими вторжение на территорию полуострова Крым, осуществили военную оккупацию и последующую аннексию полуострова Крым, что привело к тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины.

В Офисе генпрокурора не называют имени подозреваемого экс-президента Украины. Вместе с тем, президентом Украины с 25 февраля 2010г по 22 февраля 2014г, подписавшим "харьковские соглашения", был Виктор Янукович.

Теги: #украина #госизмена #подозрение #янукович
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