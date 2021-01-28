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18:45 28.01.2021

ВАКС оправдал экс-директора ЗТМК Сивака - Group DF

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ВАКС оправдал экс-директора ЗТМК Сивака - Group DF

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила в силе оправдательный приговор в отношении экс-директора ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" (ЗТМК) Владимира Сивака ввиду отсутствия состава преступления.

Согласно пресс-релизу Group DF, ВАКС принял такое решение в четверг.

"Сивак признан невиновным. Суд в очередной раз подтвердил, что все обвинения в его адрес не имеют никаких правовых оснований. Весь этот процесс в отношении гендиректора ЗТМК был показательной расправой. Незаконная фабрикация дел против Сивака – это лишь часть большого плана по рейдерскому захвату ЗТМК, в котором сегодня задействованы влиятельные заказчики, госчиновники, а также способствующие реализации этого плана представители некоторых правоохранительных органов", - прокомментировал решение суда адвокат Сивака Роман Чишинский, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, речь идет не только о руководителях Фонда госимущества Украины или детективах НАБУ.

При этом адвокат полагает, что рейдерский план состоит из трех пунктов: взять в заложники топ-менеджера; лишить миноритарного акционера ЗТМК законного приоритетного права на покупку 51% акций комбината; добиться реприватизации 49% акций ЗТМК, забрав их у частного инвестора.

"Сегодня один из пунктов этого плана разрушен. Будут разрушены и все остальные", - убежден юрист.

При этом напоминается, что САП и НАБУ более пяти лет безосновательно обвиняли Сивака в якобы нецелевой растрате средств ЗТМК. Однако антикоррупционные органы так и не смогли предоставить доказательств вины его руководителя.

"Вопреки политическому давлению, Антикоррупционный суд своим решением опроверг обвинения антикоррупционных органов и подтвердил, что все действия Сивака на должности директора ЗТМК совершались исключительно в рамках закона. Считаем недопустимой фабрикации прокурорами уголовных дел по политическим мотивам или по заказу рейдеров. Можно сколько угодно говорить миру об "инвестиционных нянях", но рейдерство с уголовным преследованием топ-менеджеров предприятий, к сожалению, все еще остается визитной карточкой страны. Однако нельзя не отметить: постепенно визитной карточкой нашей страны становятся и честные суды", – добавил Чишинский.

На сегодня это первый и единственный в истории Апелляционной палаты Антикоррупционного суда оправдательный приговор, отмечают в группе.

По данным САП, Сивак обвиняется в том, что в бытность директором ЗТМК в 2014 году, имея прямой умысел и злоупотребляя служебным положением, он растратил $110 млн. Уголовное производство было зарегистрировано 15 сентября 2015 года и передано в НАБУ 8 июня 2016 года.

Следствием установлено, что в течение 2014-2015 гг. подконтрольная Group DF Дмитрия Фитрташа компания Tolexis Trading Limited выделила этому предприятию 880 млн грн. Однако 492 млн грн из этих средств директор перечислил в пользу третьих лиц. В частности, вместо финансирования расходов на модернизацию средства были направлены ОАО "Холдинговая компания "Энергомережа", ОАО "Запорижжяоблэнерго", банку "Надра" и ООО "Синтез Ресурс" в счет погашения задолженности ЗТМК.

ЗТМК - единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность - 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.

Государство владеет контрольным пакетом ООО "ЗТМК", структуры Group DF – 49%-ной долей.

Теги: #зтмк #вакс
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