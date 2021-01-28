В Никополе на территории детсада произошел взрыв, полиция задержала подозреваемого

Полиция Никополя задержала мужчину, который взорвал самодельное взрывное устройство на территории детского сада, пострадавших в результате взрыва нет, сообщает полиция Днепропетровской области.

"Вчера, 27 января, около 13:00 в полицию поступило сообщение от заведующей детским садом в городе Никополе о взрыве вблизи котельной на территории заведения. При осмотре следственно-оперативная группа изъяла остатки неизвестного самодельного взрывного устройства и направила их на экспертизу", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и доставили в полицию 37-летнего мужчину, который подозревается в хулиганских действиях. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о вручении ему сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.