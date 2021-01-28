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16:02 28.01.2021

Шмыгаль приветствует принятие Радой закона о Бюро экономической безопасности

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Шмыгаль приветствует принятие Радой закона о Бюро экономической безопасности

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приветствует принятия Верховной Радой закона о Бюро экономической безопасности.

"Это без преувеличения знаменательное событие. Украина делает очередной шаг к Европе и цивилизованному миру. Налоговая милиция уходит в прошлое, а на ее месте появится новый аналитический орган, который будет заниматься расследованием финансовых и экономических преступлений без коррупции и "маски-шоу", - написал он в Телеграм-канале.

 

Теги: #шмыгаль #бэб
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