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14:54 28.01.2021

Зеленский верит в действенность "Крымской платформы"

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Зеленский верит в действенность "Крымской платформы"

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что "Крымская платформа", саммит которой запланировано провести накануне Дня Независимости 23 августа 2021 года, сможет решить стоящие перед ней проблемы и сплотить поддерживающих Украину международных партнеров, сообщается на сайте главы государства.

"Крымская платформа" станет площадкой, которая сплотит наших международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах. Это для меня не пустые слова. За ними стоят четкие действия", - подчеркнул Зеленский на совещании по подготовке к празднованию 30-летия независимости Украины с участием руководителя Офиса президента Андрея Ермака, его заместителя Игоря Жовквы и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Президент также отметил, что до "Крымской платформы" не было ни одной площадки для определения путей возвращения оккупированного в 2014 году полуострова Крым.

Согласно сообщению, во время телефонных разговоров с иностранными лидерами Зеленский приглашает присоединиться к празднованию 30-летия независимости Украины и "Крымской платформе".

Теги: #крымская_платформа
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