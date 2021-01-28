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13:47 28.01.2021

МАУ планирует с 31 января возобновить полеты в Тбилиси, SkyUp с 4 февраля

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МАУ планирует с 31 января возобновить полеты в Тбилиси, SkyUp с 4 февраля

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" планирует возобновление рейсов в Тбилиси с 31 января, SkyUp - с 4 февраля 2021 года.

В настоящее время прямых авиарейсов между столицами Украины и Грузии нет - Грузия планирует снять ограничения на выполнение международных регулярных рейсов с 1 февраля 2021 года.

Как отмечается в сообщении МАУ в четверг, после официального снятия ограничений на авиаперелеты властями Грузии сообщение с Тбилиси рейсами МАУ будет возможно два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям, с возвращением в Киев каждую субботу и понедельник.

В перспективе, с 1 марта 2021 года, МАУ рассчитывает увеличить количество частот на данном направлении до 4 рейсов в неделю.

Авиакомпания SkyUp планирует запуск рейсов Киев-Тбилиси с 4 февраля и Киев-Батуми — с 9 февраля.

Теги: #полеты
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