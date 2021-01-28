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12:01 28.01.2021

Избитый во Франции украинский подросток, вероятно, стал жертвой нападения банды RD4 – посольство

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Избитый во Франции украинский подросток, вероятно, стал жертвой нападения банды RD4 – посольство

По предварительным данным расследования французских правоохранителей, избитый в Париже 14-летний украинский подросток стал жертвой нападения представителей банды "RD4", сообщило посольство Украины во Франции.

"Утром 28 января в г.Ванв в пригороде Парижа полиция провела задержание 8 подростков (8 несовершеннолетних и одного совершеннолетнего), которые, вероятно, участвовали в столкновениях с бандами района Богренель 15-го округа Парижа. По сообщениям прокуратуры Парижа, арестованные были заключены под стражу по обвинению в покушении на убийство, участии в групповых преступных действиях с целью совершения насильственного преступления и кражи", - говорится в сообщении на странице в Facebook.

Так, согласно первым элементам расследования судебной полиции, украинский подросток Юрий стал "жертвой нападения - мести представителей банды "RD4" после того, как несколько дней назад был избит подросток в г.Ванв".

Также в посольстве рассказали, что в докладе полицейских и спасателей, прибывших на место трагедии 15 января, отмечается, что у подростка украинского происхождения присутствовала интенсивное кровотечение из головы.

"В тот же вечер полиция обнаружила на месте преступления молоток, заброшенный в цветочный горшок, а также несколько железных прутьев. На опровержение информации, что распространялась в прессе, в отчете полиции не говорилось о наличии у пострадавшего отвертки. Кроме того, представители полиции подчеркнули, что пострадавший юноша не имеет судимости и не был известен местным правоохранителям, как ранее сообщали некоторые СМИ", - подчеркнули в посольстве Украины.

Посольство продолжает отслеживать ситуацию. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко на прямом контакте с прокурором Парижа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал найти и наказать виновных в избиении 14-летнего украинца в Париже. "Украинское государство сделает все, чтобы Юрий и его семья получили необходимую помощь, а расследование - необходимые стимулы. Уже есть жесткую реакцию министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена и мэра Парижа Анн Идальго", - подчеркнул глава государства.

Теги: #украинец #париж #избиение
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