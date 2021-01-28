Директор НАБУ приятно удивлен улучшением индекса восприятия коррупции в Украине

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник удивлен улучшением показателей восприятия коррупции в Украине и считает, что в 2021 году у антикоррупционной системы будет ещё больше вызовов в работе.

"Я не первый раз принимаю участие в обсуждении результатов исследований и скажу, что впервые результаты удивили. Приятно. Потому что действительно ожидали, что будет "минус" (в показателях восприятия уровня коррупции - ИФ). То, что было с антикоррупционной системой последний год, - я такого не помню за пять лет", - сказал Сытник в четверг в ходе презентации индекса восприятия коррупции.

В то же время, как подчеркнул директор НАБУ, в 2020 году в Украине был ряд знаковых событий в антикоррупционном направлении.

"Впервые была проведена антикоррупционная операция вместе с польскими коллегами... Мы передали дело в Польшу и надеемся, что в ближайшее время дело будет передано в суд (дело по обвинению экс-руководителя "Укравтодора" Славомира Новака - ИФ). Также впервые в истории Украины в бюджет взысканы огромные суммы залогов по делам, которые расследуются антикоррупционным бюро... Есть позитивные примеры возмещения убытков. Только по известному делу Нацгвардии Украины при убытках в 70 млн убытков 50 млн уже перечислено в бюджет", - рассказал Сытник.

Он отметил, что "грязные попытки влияния на антикоррупционную систему в целом" свидетельствует о серьезной работе в сфере коррупции в Украине.

"Это, наверное, не устраивает большинство людей, в том числе тех, кто представлен во власти, поэтому сейчас мы видим все это. И события, которые произошли в последние месяцы, существенно повлияют на то, что будет в следующем году на этой презентации", - добавил он.

Говоря о прогнозах на 2021 год для антикоррупционной инфраструктуры, Сытник сказал: "Будет намного хуже. Спокойно мы работать не будем. Потому что, если будем работать спокойно, это будет означать, что что-то не то делаем".

В свою очередь и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук отметил, что, несмотря на противодействие работе антикоррупционной инфраструктуры в Украине, у него оптимистичный взгляд на будущее.

"Это противодействие было на протяжении всего периода нашей работы, поэтому мы работаем. Если наши решения не нравится определенному кругу лиц, значит, мы на правильном пути, наступаем на важные болевые точки... Думаю, что мы в правильном направлении"'- сказал Грищук.

Также и.о. руководителя САП отметил важность предстоящего конкурса по избранию руководителя САП.

"Мы рады, что стартовал конкурс, есть четкие даты, это уже запущенные процессы, и мы надеемся, что 2021 год нам даст руководителя САП-заместителя генпрокурора, у которого есть процессуальные полномочия и который сможет подписывать те или иные документы. Тут есть минимальный оптимизм", - добавил он.