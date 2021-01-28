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10:48 28.01.2021

Министерство просит поддержки генпрокурора в вопросе недопущения необоснованной ликвидации учреждений культуры - Ткаченко

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Министерство просит поддержки генпрокурора в вопросе недопущения необоснованной ликвидации учреждений культуры - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявляет, что ведомство против необоснованной ликвидации учреждений культуры.

"Более тысячи учреждений культуры по всей стране до сих пор не переданы на баланс объединенных территориальных громад. Это почти 15% от общего количества заведений по всей стране - такие данные совместных подсчетов областных государственных администраций", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.

Отмечается, что лидерами по передаче заведений являются Волынская, Ивано-Франковская и Тернопольская области, наихудшая ситуация - в Хмельницкой, Киевской и Николаевской областях.

"На культуре традиционно решают экономить, учреждения - закрывать, коллективы - увольнять. Позиция МКИП: за нарушение закона или превышение служебных полномочий при реорганизации и ликвидации учреждений культуры соответствующие должностные лица должны нести ответственность", - подчеркивают в министерстве.

В связи с этим Минкультуры обратилось к генеральному прокурору Украины для поддержки по проверке действий должностных лиц местного самоуправления в случаях ликвидации учреждений культуры райсоветами или громадами без согласования с министерством.

"МКИП против необоснованной ликвидации учреждений культуры. К тому же, ликвидация не обязательна. Возможна реорганизация. И когда она происходит обоснованно и с соблюдением социальных нормативов - это предполагает оптимизацию и наполнения учреждений новым качественным содержанием, что, наоборот, поможет усилить культурную составляющую в регионах. Учреждения культуры - это не о стенах, а о качественном содержании и спросе на него", - цитирует Ткаченко пресс-служба ведомства.

Теги: #ликвидация #культура #учреждения
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