События

10:00 28.01.2021

Снегопады не привели к существенным задержкам поездов - "Укрзализныця"

1 мин читать
Снегопады не привели к существенным задержкам поездов - "Укрзализныця"

Поезда "Укрзализныци" (УЗ) продолжают курсировать в штатном режиме, несмотря на непогоду, сообщается на сайте компании.

Согласно сообщению УЗ, в мероприятиях по борьбе со снегом было задействовано более 3 тыс. железнодорожников, работы проводились почти по всей территории Украины.

"Во ходе работ железнодорожники очистили от снега более 7,3 тыс. стрелочных переводов, 118 пассажирских платформ и почти 600 технологических проездов. Несмотря на непогоду значительных задержек поездов не происходило", - уточняет компания.

По информации "Укрзализныци", в четверг наибольшая толщина снежного покрова остается в Сянках Львовской области - 25 см и Одессе - 30 см.

Учитывая погодные условия, работы по уборке снега на объектах железнодорожной инфраструктуры будут продолжаться в круглосуточном режиме.

"Укрзализныця" призывает пассажиров быть осторожными и осмотрительными на объектах железнодорожной инфраструктуры, особенно в период сложных погодных условий.

Как сообщалось, вечером 27 января в Одесской области на дорогах М-15 Одесса - Рени (на Бухарест) и М-16 Одесса - Кучурган (на Кишинев) было полностью закрыто движение для автотранспортных средств всех категорий из-за непогоды.

Теги: #снегопады #движение #поезда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:05 27.01.2021
"Укравтодор" закрывает движение по дорогам в Одесской области из-за снега

"Укравтодор" закрывает движение по дорогам в Одесской области из-за снега

21:44 20.12.2020
Франция приостанавливает транспортное сообщение из Великобритании на двое суток

Франция приостанавливает транспортное сообщение из Великобритании на двое суток

13:35 18.12.2020
"УЗ" назначила дополнительные рейсы поездов Черновцы - Одесса и Киев - Рахов на праздники

"УЗ" назначила дополнительные рейсы поездов Черновцы - Одесса и Киев - Рахов на праздники

09:33 18.12.2020
"Укрзализныця" тестирует доступ к Sweet.TV в скоростных поездах "Киев-Славское"

"Укрзализныця" тестирует доступ к Sweet.TV в скоростных поездах "Киев-Славское"

10:15 17.12.2020
"Укрзализныця" с 24 декабря запускает 2 поезда из восточных и южных регионов к местам зимнего отдыха

"Укрзализныця" с 24 декабря запускает 2 поезда из восточных и южных регионов к местам зимнего отдыха

16:37 15.12.2020
В связи с ЧП на Шулявском мосту власти изменили движение проходящих по нему троллейбусов

В связи с ЧП на Шулявском мосту власти изменили движение проходящих по нему троллейбусов

12:16 11.12.2020
Поезда курсируют в штатном режиме, в случае сильного ухудшения погоды возможны задержки - "УЗ"

Поезда курсируют в штатном режиме, в случае сильного ухудшения погоды возможны задержки - "УЗ"

08:44 04.12.2020
На Северном мосту Киева частично ограничат движение с 21:00 4 декабря до 12:00 7 декабря

На Северном мосту Киева частично ограничат движение с 21:00 4 декабря до 12:00 7 декабря

12:53 17.11.2020
Движение "Чесно" выиграло суд у экс-депутата Пташник

Движение "Чесно" выиграло суд у экс-депутата Пташник

14:50 11.11.2020
Кабмин Украины разрешил движение велосипедов по полосе маршрутных транспортных средств

Кабмин Украины разрешил движение велосипедов по полосе маршрутных транспортных средств

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В центре Киева протестуют предприниматели, полиция и Нацгвардия заступили на усиленную службу

В Украине за сутки 5529 новых случаев Covid-19, выздоровело 11946 человек – Степанов

Состоялась встреча советников лидеров "Нормандской четверки", договорились продолжить консультации – пресс-служба президента Украины

Экс-замглавы СБУ Нескоромному объявили о подозрении в организации подготовки убийства - СБУ

"Бритиш Американ Тобакко" проиграла апелляцию по штрафу АМКУ и может обратиться в международный арбитраж

ПОСЛЕДНЕЕ

Министерство просит поддержки генпрокурора в вопросе недопущения необоснованной ликвидации учреждений культуры - Ткаченко

Главы МИД Украины, Литвы и Польши проведут первую встречу Люблинского треугольника с участием Тихановской

Кабмин согласовал передачу участка в Житомирской области женскому монастырю УПЦ (МП) для строительства

В "Евросолидарности" предложили тотальное тестирование украинцев на Covid-19 и уголовную ответственность за аферы с вакциной

В Одесской и Николаевской областях запретили или ограничили движение транспорта для расчистки снега

Посол Кирилич обсудил с главой МИД Боснии возвращение луганской иконы в Украину

В центре Киева протестуют предприниматели, полиция и Нацгвардия заступили на усиленную службу

В Сан-Франциско переименуют школы, названные в честь Линкольна и Вашингтона

В Беларуси уже 220 политзаключенных, утверждают правозащитники

Послы G7 отметили важность реформы сферы безопасности Украины и соблюдения обязательств в законодательстве по госзакупкам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА