Снегопады не привели к существенным задержкам поездов - "Укрзализныця"

Поезда "Укрзализныци" (УЗ) продолжают курсировать в штатном режиме, несмотря на непогоду, сообщается на сайте компании.

Согласно сообщению УЗ, в мероприятиях по борьбе со снегом было задействовано более 3 тыс. железнодорожников, работы проводились почти по всей территории Украины.

"Во ходе работ железнодорожники очистили от снега более 7,3 тыс. стрелочных переводов, 118 пассажирских платформ и почти 600 технологических проездов. Несмотря на непогоду значительных задержек поездов не происходило", - уточняет компания.

По информации "Укрзализныци", в четверг наибольшая толщина снежного покрова остается в Сянках Львовской области - 25 см и Одессе - 30 см.

Учитывая погодные условия, работы по уборке снега на объектах железнодорожной инфраструктуры будут продолжаться в круглосуточном режиме.

"Укрзализныця" призывает пассажиров быть осторожными и осмотрительными на объектах железнодорожной инфраструктуры, особенно в период сложных погодных условий.

Как сообщалось, вечером 27 января в Одесской области на дорогах М-15 Одесса - Рени (на Бухарест) и М-16 Одесса - Кучурган (на Кишинев) было полностью закрыто движение для автотранспортных средств всех категорий из-за непогоды.