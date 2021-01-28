В Киеве для людей с инвалидностью запустят социальное такси

В Киеве в масштабах города планируют запустить полноценный проект "Инватакси для детей с инвалидностью", сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Департамент социальной политики работает над запуском полноценного проекта "Инватакси для детей с инвалидностью, людей с инвалидностью" в масштабах города. На сегодня вся соответствующая документация проходит процедуру юстировки, после завершения которой будут объявлены торги по закупке услуги. После окончания всех процедур «социальное такси» начнет полноценную работу на городском уровне", - сказано в сообщении.

Как сообщается, из-за того, что нормы и стандарты оказания услуги отсутствуют на государственном уровне, город вынужден разрабатывать собственную нормативно-правовую базу.

Отмечается, что исследование Киевского городского центра реабилитации детей с инвалидностью показало, что социальная транспортная услуга имеет большое значение для здоровья детей с инвалидностью и с высоким риском ее получения. Прежде всего, речь идет о детях и молодежи с двигательными нарушениями, расстройствами психики и поведения, высокой социальной дезориентацией и т.п.

Пилотный проект социального такси проходил с 1 октября по 31 декабря 2020г. Участие в нем приняли 140 детей с инвалидностью, совершивших 600 поездок к определенному месту назначения и обратно.

Как отмечается, проект был направлен на проверку возможностей города в предоставлении социальной транспортной услуги с привлечением частных перевозчиков. В тендерных торгах приняло участие только одно предприятие - КП "Киевмедспецтранс", которое оказалось единственной компанией, готовой предоставить специально оборудованные автомобили.

"В проекте принимали участие автомобили двух типов: седаны и переоборудованы кареты скорой помощи. За время работы пилотного проекту удалось наладить логистику, отработать маршруты, сформировать потребность. Также установлено типы автомобилей, которые как нельзя лучше подходят в соответствии с нозологий", - добавили в КГГА.