Гендиректору частного предприятия на Волыни сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом

Генеральному директору одного из частных предприятий Волынской области сообщили о подозрении в служебном подлоге и завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением (ч.1 ст. 366, ч.ч. 2, 3 ст. 191 УК Украины), сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Следствие считает, что руководитель хозяйственного общества, осуществляющего в 2018 году по заключенным с коммунальным предприятием "Полигон" договорам подряда капитальный ремонт освещения в двух скверах во Владимире-Волынском, неоднократно составлял и подписывал акты приемки выполненных строительных работ и справки о стоимости таких работ , внося в них ложные сведения.

На основании этих документов Владимир-Волынское управление Государственной казначейской службы Украины в Волынской области на счета частного предприятия излишне перечислили бюджетные средства в сумме более 170 тыс. грн, которыми завладел генеральный директор.

Продолжается досудебное расследование, решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.