"Бритиш Американ Тобакко" проиграла апелляцию по штрафу АМКУ и может обратиться в международный арбитраж

Северный апелляционный хозяйственный суд 26 января отклонил жалобу компании "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" (БАТ) на решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о штрафе 80 млн грн, сообщила компания в среду.

"Мы будем подавать кассационную жалобу… Мы рассматриваем возможность обращения в международный арбитраж для защиты наших прав и законных интересов как инвестора в рамках договора между правительством Украины и правительством Великобритании о содействии и взаимной защите инвестиций", – отметили в компании на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

В пресс-релизе БАТ заявила, что суд не исследовал должным образом все доказательства по делу, не дал надлежащей правовой оценки фактам и нормам применимого законодательства.

"Такие решения подрывают любые планы инвестиций в экономику Украины и наносят необоснованный вред нашей репутации надежного корпоративного гражданина", - говорится в пресс-релизе.

В компании напомнили, что наложенный штраф уже уплачен. "Подчеркиваем, что уплата штрафа не означает признание нами выводов Антимонопольного комитета и решения судов двух инстанций. Уплата штрафа осуществлена исключительно во избежание начисления пени", – указали в компании агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, АМКУ в октябре 2019 года наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на производителей и дистрибьюторов сигарет: "ТЕДИС Украина" - 3,4 млрд грн, "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" - 370 млн грн, "Филип Моррис Украина" - 810 млн грн, ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" - 430 млн грн, ЧАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" - 490 млн грн, "Империал Тобакко Продакшн Украина" - 170 млн грн, "Империал Тобакко Юкрейн" - 290 млн грн, ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" - 80 млн грн, ЧАО "А/Т табачная компания "В.А.Т.-Прилуки"- 450 млн грн, а также обязал эти компании прекратить нарушения.

Согласно базе судебных решений, Северный апелляционный хозсуд рассматривает также иск "В.А.Т.-Прилуки" на штраф АМКУ, однако по требованию антимонопольного ведомства слушание дело переведено в закрытый режим.

Помимо того 2 февраля этот суд намерен рассмотреть подобную апелляцию "Империал Тобакко Юкрейн".

Компании Philip Morris International (PMI) в конце прошлого года уже подали иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (Вашингтон, округ Колумбия, США) о двустороннем инвестиционном арбитраже против Украины в связи с несправедливым, по их мнению, штрафом АМКУ.

British American Tobacco (BAT) - крупная международная табачная компания. Имеет фабрики в 42 странах. Портфель компании состоит из глобальных брендов сигарет и растущего ассортимента изделий с потенциально сниженным риском, включая продукты в сегменте вейпинга, систем для нагревания табака и др.

В Украине ей принадлежит ЧАО "А/О Табачная компания "В.А.Т.-Прилуки" (Черниговская обл.)., основанная в 1993 году на базе Прилуцкой табачной фабрики.