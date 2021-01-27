События

17:01 27.01.2021

В столичном регионе Испании из-за нехватки вакцин приостановлена иммунизация от COVID-19

1 мин читать
В столичном регионе Испании из-за нехватки вакцин приостановлена иммунизация от COVID-19

В столице Испании и окрестностях как минимум до конца следующей недели будет приостановлена вакцинация от COVID-19 ввиду нехватки вакцин, сообщает в среду испанская телерадиокомпания РТВЕ со ссылкой на вице-председателя автономного сообщества Мадрид Игнасио Агуадо.

При этом он отметил, что те, кто уже получил первый компонент прививки, получат и второй из существующих запасов. "Если мы этого не сделаем, существует возможность мутации вируса, он приобретет резистентность, и борьба с пандемией станет более длительной", - сказал Агуадо.

По состоянию на вторник в Мадриде и окрестностях было введено 169,5 тыс. доз вакцин против COVID-19 производства компаний Pfizer/BioNTech, отмечает РТВЕ.

 

Теги: #вакцинация #приостановление #мадрид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:59 26.01.2021
НСЗУ разработает пакет Программы медгарантий, чтобы покрыть расходы на вакцинацию от COVID-19 – Шмыгаль

НСЗУ разработает пакет Программы медгарантий, чтобы покрыть расходы на вакцинацию от COVID-19 – Шмыгаль

23:01 25.01.2021
В Великобритании более 6,5 млн человек получили первую дозу вакцины от COVID-19 – премьер

В Великобритании более 6,5 млн человек получили первую дозу вакцины от COVID-19 – премьер

19:41 25.01.2021
Зеленский заявил о начале вакцинации от COVID-19 в Украине в феврале

Зеленский заявил о начале вакцинации от COVID-19 в Украине в феврале

18:07 25.01.2021
Порошенко призвал ввести уголовную ответственность за аферы с вакцинацией от COVID-19

Порошенко призвал ввести уголовную ответственность за аферы с вакцинацией от COVID-19

17:30 25.01.2021
Переговоры по закупке вакцин от COVID-19 вышли на финальную стадию, вакцинация может начаться в феврале

Переговоры по закупке вакцин от COVID-19 вышли на финальную стадию, вакцинация может начаться в феврале

16:59 25.01.2021
Зеленский поручил разработать программу вакцинации против COVID-19 по областям

Зеленский поручил разработать программу вакцинации против COVID-19 по областям

06:52 25.01.2021
В Египте началась вакцинация от COVID-19

В Египте началась вакцинация от COVID-19

15:18 24.01.2021
Задержки в вакцинации от COVID-19 возникли в Дубае из-за перебоев в поставках препарата

Задержки в вакцинации от COVID-19 возникли в Дубае из-за перебоев в поставках препарата

01:08 22.01.2021
В ЕС ставят целью вакцинировать от COVID-19 70% населения до лета и обсуждают вопрос введения соответствующего сертификата

В ЕС ставят целью вакцинировать от COVID-19 70% населения до лета и обсуждают вопрос введения соответствующего сертификата

17:39 20.01.2021
Взрыв в Мадриде произошел при осмотре специалистами газового оборудования - СМИ

Взрыв в Мадриде произошел при осмотре специалистами газового оборудования - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб ООС

МОН рекомендует учебным заведениям в семи областях в период непогоды перейти на дистанционное обучение

Зеленский внес в Раду законопроект об ограничении или лишении свободы за недостоверное декларирование и ложь в декларации

В квартиру Навального пришли с обыском, сообщают его соратники

Минцифры разрабатывает законопроект, запрещающий с осени 2021 года госорганам требовать бумажные документы

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб ООС

Правоохранительный комитет поддержал законопроект, позволяющий генпрокурору передавать дела из НАБУ в СБУ

МОН рекомендует учебным заведениям в семи областях в период непогоды перейти на дистанционное обучение

Профильный комитет Рады обратится в Харьковский горсовет для получения решения о досрочном прекращении полномочий Кернеса

Украина и Канада создают рабочую группу по вопросам мобильности

Проезд по дорогам наиболее заснеженных Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областей обеспечен – "Укравтодор"

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС определила меры противодействию угрозам во время ухудшения погоды 27-28 января

Зеленский отозвал законопроект о прекращении полномочий судей КС

В Раду внесен проект постановления о санкциях против российского Института ядерных исследований

Зеленский внес в Раду законопроект об ограничении или лишении свободы за недостоверное декларирование и ложь в декларации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА