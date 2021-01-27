В столичном регионе Испании из-за нехватки вакцин приостановлена иммунизация от COVID-19

В столице Испании и окрестностях как минимум до конца следующей недели будет приостановлена вакцинация от COVID-19 ввиду нехватки вакцин, сообщает в среду испанская телерадиокомпания РТВЕ со ссылкой на вице-председателя автономного сообщества Мадрид Игнасио Агуадо.

При этом он отметил, что те, кто уже получил первый компонент прививки, получат и второй из существующих запасов. "Если мы этого не сделаем, существует возможность мутации вируса, он приобретет резистентность, и борьба с пандемией станет более длительной", - сказал Агуадо.

По состоянию на вторник в Мадриде и окрестностях было введено 169,5 тыс. доз вакцин против COVID-19 производства компаний Pfizer/BioNTech, отмечает РТВЕ.