Финляндия из-за COVID-19 ограничила въезд путешественникам

Финляндия ужесточает правила въезда на свою территорию для путешественников, чтобы не допустить распространение новых штаммов коронавируса, сообщают западные СМИ в среду.

Ограничение вступает в силу в среду и действует также для граждан, въезжающих из других стран ЕС или стран Шенгенской зоны. Меры действуют в отношении всех людей, цель визита которых считается несущественной.

Оно действует также и для тех, кто приезжает в страну по работе. Теперь приехать в командировку в Финляндию смогут только те категории граждан, чья работа считается жизненно важной для общества. Работодатели должны будут обосновать, почему рабочая задача того или иного сотрудника, въезжающего в Финляндию, является принципиально важной, и почему его работа не терпит задержек.

Согласно пресс-релизу министерства внутренних дел Финляндии, такие изменения пограничных ограничений были введены в попытке предотвратить распространение новых штаммов коронавируса.