События

13:44 27.01.2021

Финляндия из-за COVID-19 ограничила въезд путешественникам

1 мин читать
Финляндия из-за COVID-19 ограничила въезд путешественникам

Финляндия ужесточает правила въезда на свою территорию для путешественников, чтобы не допустить распространение новых штаммов коронавируса, сообщают западные СМИ в среду.

Ограничение вступает в силу в среду и действует также для граждан, въезжающих из других стран ЕС или стран Шенгенской зоны. Меры действуют в отношении всех людей, цель визита которых считается несущественной.

Оно действует также и для тех, кто приезжает в страну по работе. Теперь приехать в командировку в Финляндию смогут только те категории граждан, чья работа считается жизненно важной для общества. Работодатели должны будут обосновать, почему рабочая задача того или иного сотрудника, въезжающего в Финляндию, является принципиально важной, и почему его работа не терпит задержек.

Согласно пресс-релизу министерства внутренних дел Финляндии, такие изменения пограничных ограничений были введены в попытке предотвратить распространение новых штаммов коронавируса.

Теги: #въезд #ограничения #финляндия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:28 25.01.2021
Степанов пояснил, какие карантинные ограничения действуют в Украине с 25 января

Степанов пояснил, какие карантинные ограничения действуют в Украине с 25 января

14:05 24.01.2021
Ограничения по COVID-19 в Великобритании отменят нескоро - министр

Ограничения по COVID-19 в Великобритании отменят нескоро - министр

23:31 22.01.2021
Франция будет требовать отрицательный тест на COVID-19 для въезжающих из ЕС

Франция будет требовать отрицательный тест на COVID-19 для въезжающих из ЕС

13:40 22.01.2021
Куба ввела ограничения на перемещение туристов из-за роста случаев COVID-19

Куба ввела ограничения на перемещение туристов из-за роста случаев COVID-19

03:39 19.01.2021
Трамп снимает ограничения на въезд в США из Европы, Великобритании и Бразилии

Трамп снимает ограничения на въезд в США из Европы, Великобритании и Бразилии

00:10 15.01.2021
США ужесточают контроль над поставками информационных технологий из-за угрозы РФ и КНР – Минторг

США ужесточают контроль над поставками информационных технологий из-за угрозы РФ и КНР – Минторг

13:37 14.01.2021
Глава МИД: 83 страны открыты для путешествий украинцев

Глава МИД: 83 страны открыты для путешествий украинцев

20:38 13.01.2021
Хорватия обновила правила въезда в страну в связи с распространением нового штамма коронавируса – посольство Украины

Хорватия обновила правила въезда в страну в связи с распространением нового штамма коронавируса – посольство Украины

00:28 13.01.2021
Бельгия продлевает режим жестких ограничений по коронавирусу до 1 марта

Бельгия продлевает режим жестких ограничений по коронавирусу до 1 марта

13:35 10.01.2021
На Кипре началась трехнедельная изоляция из-за вспышки COVID-19

На Кипре началась трехнедельная изоляция из-за вспышки COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставление декларации

Раде предлагают разрешить украинцам иметь двойное гражданство – законопроект

Через два дня после инаугурации в США в Украине открыли еще два дела против Байдена и Порошенко - адвокат

Сийярто прибыл с визитом в Киев

На Украину обрушатся снегопады, которые приведут к прекращению движения транспорта и обесточиванию населенных пунктов - Гидрометцентр

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин определил порядок формирования и ведения Реестра поставщиков и получателей соцуслуг

SpaceX планирует 30 января вывести на орбиту ещё 60 спутников Starlink

Венгрия продолжит реабилитацию украинских военных и будет принимать детей на отдых

В 2020 году в заключении по политически или религиозно мотивированным приговорам находились 109 крымчан - правозащитники

Экс-замглавы СБУ Нескоромный даст пресс-конференцию в Брюсселе

В столице Индии задержали 200 человек из-за беспорядков на "тракторной демонстрации"

Кабмин переназначил двух врио членов правления "Укрзализныци"

Кабмин уволил главу Госагентства по управлению зоной отчуждения

Венгрия подарила Украине 50 аппаратов ИВЛ

Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставление декларации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА