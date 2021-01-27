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10:34 27.01.2021

Транспортное сообщение на дорогах государственного и местного значения Украины обеспечено – МВД

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Транспортное сообщение на дорогах государственного и местного значения Украины обеспечено – МВД

По состоянию на утро среды, 27 января, транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения Украины обеспечено, сообщает Министерство внутренних дел.

"Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины от Службы автомобильных дорог привлечено около 800 ед. тех. и более 900 работников", - говорится в сообщении.

В МВД призвали водителей быть внимательными и осторожными на дорогах: "Соблюдайте скоростной режим, дистанцию и избегайте опасных маневров".

 

Теги: #дороги #проезд
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