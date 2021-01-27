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09:44 27.01.2021

Житель Покровска и киевлянин организовали незаконную добычу угля в закрытой шахте на Донбассе

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Житель Покровска и киевлянин организовали незаконную добычу угля в закрытой шахте на Донбассе

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры двум лицам сообщено о подозрении в нарушении правил охраны или использования недр, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в составе организованной преступной группы.

"По данным следствия, в 2019 году житель г.Покровск и киевлянин организовали добычу и реализацию каменного угля, который входит в категорию полезных ископаемых общегосударственного значения, без соответствующих разрешительных документов. Объем незаконно добытого угля составил почти 1200 тонн стоимостью более 2 млн грн", - сообщает Офис генпрокурора в среду.

Добыча осуществлялась в закрытой шахте в г.Горняк с применением специализированной техники и механизмов и при отсутствии разрешений на выполнение работ с повышенной опасностью.

Незаконно добытый уголь реализовывался через подконтрольные организаторам схемы предприятия.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Теги: #уголь #незаконная_добыча
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