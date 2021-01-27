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00:43 27.01.2021

"Нафтогаз" понизил цену газа на февраль для населения до 6,89 грн/куб. м

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"Нафтогаз" понизил цену газа на февраль для населения до 6,89 грн/куб. м

НАК "Нафтогаз Украины" понизила цену газа для бытовых клиентов в феврале до 6,89 грн/куб. м (с НДС без стоимости доставки) с 7,22 грн/куб. м в январе, говорится в сообщении газоснабжающей компании (ГК) "Нафтогаз" на ее сайте.

"ГК "Нафтогаз Украины" как ценовой лидер установила для потребителей самую низкую цену на газ в феврале. Она ниже рекомендованной правительством цены (6,99 грн/куб. м – ИФ) за счет минимальной собственной наценки", - отмечается в пресс-релизе.

Компания отмечает, что закупает газ на условиях, которые доступны другим поставщикам, и напоминает, что для клиентов, оформивший тарифный план "Годовой" в прошлом году, стоимость газа останется на уровне 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м (в зависимости от месяца подписания на тариф).

ГК "Нафтогаз Украины" напоминает, что как поставщик "последней надежды" (ППН) также готова поставлять газ всем бытовым потребителям, поставщик которых не сможет или откажется обеспечить своих клиентов газом по установленной правительством на февраль-март предельной цене – 6,99 грн/куб. м.

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в Facebook пояснил снижение цены тем, что ГК обходится без собственных отделений, предпочитает электронные сервисы и работает с сетями Ощадбанка и ПУМБа.

Он подчеркнул, что государственное регулирование уничтожает конкуренцию, свидетельством чему привел отсутствие новых поставщиков газа для населения за 6 лет действия режима спецобязательств ПСО (до августа 2020 года – ИФ) и неготовность крупных участников рынка перестроиться после его отмены и отказаться оть завышенных цен.

"И хотя в рамках предельной цены мы можем продолжать конкурировать друг с другом, мы надеемся, что этот режим будет недолгим. Ускорить возвращение к рыночным условиям работы могут все поставщики, которые предложат своим клиентам не спущенной сверху цену, а собственную уникальное предложение", - заявил Коболев.

Теги: #нафтогаз #цена
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