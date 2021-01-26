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21:38 26.01.2021

Посол Корнийчук: Соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем будет расширено на сферу услуг

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Посол Корнийчук: Соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем будет расширено на сферу услуг

Украина и Израиль планируют шаги по расширению Соглашения свободной торговли на сферу услуг. Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил в ходе ZOOM-конференции «Израиль-Украина Соглашение о свободной торговле», организованной Министерством экономики и промышленности Израиля совместно с Торгово-промышленной палатой Израиль-Украина, сообщается на странице Посольства в соцсети Facebook.

«В своей речи посол Украины, констатируя важность для обеих стран Соглашения о ЗСТ, которое вступило в силу 1 января 2021, его перспективность и прибыльность для украинского и израильского бизнеса, сообщил о ближайших шагах сторон, в частности, с целью расширения режима свободной торговли на сферу услуг», - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия большое внимание было уделено изменениям в тарифной политике, рассмотрены перспективы привлечения инструментария Соглашения для применения положений Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморские преференциальные правила происхождения.

«Также была презентована инвестиционная привлекательность Львовской области», - подчёркивает Посольство.

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Интерфакс-Украина
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