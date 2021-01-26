Зеленский приветствует принятие парламентом закона о всеукраинском референдуме

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует принятие Верховной Радой закона "О народовластии через всеукраинский референдум" (законопроект № 3612), сообщает пресс-служба главы государства.

"Теперь украинцы на практике будут привлечены к принятию важных для страны решений, а власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа. Референдум является весомым инструментом расширения демократии в Украине", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что принятие соответствующего закона было одним из важных пунктов его предвыборной кампании во время президентских выборов, поскольку документ делает более четким диалог между властью и обществом.

Так, определено, что не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы:

- противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней;

- отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;

- направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

- касательно налогов, бюджета, амнистии;

- отнесенные Конституцией и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Как сообщалось, 26 января Верховная Рада поддержала законопроект №3612 "О всеукраинском референдуме" во втором чтении и в целом.

За документ проголосовали 255 народных депутатов.

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум 18 июня 2020 года. Согласно ему, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы утверждения закона о внесении изменений в разделы І, ІІІ, ХІІІ Конституции (Общие положения; Выборы. Референдум; Внесение изменений в Конституцию), вопросы общегосударственного значения, вопросы об изменении территории Украины, об утрате силы закона Украины или отдельных его положений.

Не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды.

Не могут быть предметом всеукраинского референдума и вопросы, которые противоречат положениям Конституции Украины, общепринятым принципам и нормам международного права, закрепленным в Общей декларации прав человека, Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод, протоколами к ней и вопросы, которые отменяют или ограничивают конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации.

Согласно законопроекту, нельзя выносить на всеукраинский референдум вопросы налогов, бюджета, амнистии, а также проблемы или вопросы, отнесенные Конституцией и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Документ оговаривает, что на всеукраинский референдум может выноситься только один вопрос.

Всеукраинский референдум не может проводиться одновременно с очередными и внеочередными общегосударственными выборами, очередными местными выборами.

Субъектами назначения всеукраинского референдума являются президент Украины и Верховная Рада.

Так, всеукраинский референдум по утверждению изменений в разделы І, ІІІ, ХІІІ Конституции назначает президент Украины. Всеукраинский референдум об изменении территории Украины назначает Верховная Рада. А всеукраинский референдум по народной инициативе объявляет президент своим указом по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи о назначении всеукраинского референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по 100 тыс подписей в каждой области.

Результаты народного волеизъявления на всеукраинском референдуме по предметам, предусмотренным пунктами 1, 3, 4 ч 1. ст. 3 этого закона (утверждение закона о внесении изменений в раздел I, III, XIII Конституции; об изменении территории Украины; об утрате силы закона Украины или отдельных его положений) не требуют утверждения какого-либо органа государственной власти.

В то же время результаты всеукраинского референдума по предмету, предусмотренному п.2 ч.1 ст.3 этого закона (вопросы общегосударственного значения), являются обязательными для рассмотрения и принятия решения в порядке, определенном Конституцией и законами Украины.