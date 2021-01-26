"Пакеты малыша" начали доставлять в регионы - Минсоцполитики

Министерство социальной политики заявляет, что до концу января натуральная помощь для родителей новорожденных "пакеты малыша" будут доставлены во все регионы Украины.

"Пакеты малыша" доставлены в учреждения здравоохранения и структурные подразделений по вопросам социальной защиты населения Винницкой, Закарпатской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Сумской, Черкасской областей и города Киева», - говорится в сообщении Минсоцполитики.

Отмечается, что до конца января "пакеты малыша" будут доставлены во все регионы Украины.