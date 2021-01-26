Суд взял под стражу двух подозреваемых в похищении харьковчанина – полиция

Суд избрал меру пресечения двум жителям Кировоградской области подозреваемым в похищении 26-летнего харьковчанина (ч. 3 ст. 146 УК Украины).

"По решению суда 46 и 45-летние злоумышленники будут находиться под арестом 60 суток без права внесения залога", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось, днем 21 января на парковке возле ТЦ "Французский бульвар" в Харькове трое неизвестных силой затащили в автомобиль Mercedes сопротивлявшегося мужчину.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, которое позднее было переквалифицировано на ч.3 ст.146 УК Украины.

22 января полицейские обнаружили Mercedes сожженным и брошенным на обочине дороги в Александрийском районе Кировоградской области.

23 января в результате спецоперации похищенный был освобожден.

Он рассказал правоохранителям, что его постоянно избивали и унижали. Никаких требований к нему похитители злоумышленники не выдвигали.

В результате оперативно-розыскных действий полицейские задержали двух мужчин (оба жители Кировоградской области), которые наблюдали за потерпевшим.