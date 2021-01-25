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19:55 25.01.2021

Кулеба обсудил с главой МИД Иордании вопросы торговли и продовольственной безопасности

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Кулеба обсудил с главой МИД Иордании вопросы торговли и продовольственной безопасности

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с вице-премьер-министром - министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иорданского Хашимитского Королевства Айманом Ас-Сафади вопрос развития торговли и роли украинского экспорта в укреплении продовольственной безопасности Иордании.

Как сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства в понедельник, в ходе телефонного разговора с иорданским коллегой Кулеба выступил за восстановление в 2021 году заседаний совместной украинско-иорданской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Ас-Сафади, в свою очередь поддержал предложение своего украинского коллеги направить в Украину делегацию иорданского бизнеса для ознакомления с возможностями, которые предоставляет наше государство для взаимовыгодной торговли и инвестиций.

Стороны также обсудили привлечение иорданских студентов к обучению в украинских университетах, развитие событий в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, дальнейшее взаимодействие Украины и Иордании в рамках международных организаций. Министры также обменялись приглашениями осуществить двусторонние визиты после нормализации эпидемической ситуации.

Теги: #торговля #украина #иордания
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