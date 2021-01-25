Запасы угля на украинских ТЭС достигли рекордного минимума и не обеспечивают энергетическую безопасность – главный диспетчер "Укрэнерго"

Запасы угля на складах украинских тепловых электростанций по состоянию на 25 января составили 455 тыс. тонн, что является историческим минимумом, и не обеспечивает энергетическую безопасность страны, констатировал директор по управлению ОЭС Украины - главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко на заседании НКРЭКУ в понедельник.

"К сожалению, склады угольных электростанций сработаны до уровня, который, наверное, есть самым низким за весь период независимости Украины. По состоянию на 25 января на складах ТЭС находится 455 тыс. тонн угля, из них антрацитовой группы 163 тыс. тонн и газовой группы 291 тыс. тонн. Хочу обратить внимание, что половина этого угля сосредоточена на двух станциях: 116 тыс. тонн антрацита на Луганской ТЭС и 105 тыс. тонн на Славянской ТЭС, которая, как вы знаете, не работает. Осталось на всех остальных станциях 220 тыс. тонн, которых абсолютно недостаточно для обеспечения энергетической безопасности страны", – сказал Виталий Зайченко.

По его словам, действующие запасы угля ниже гарантированных на 522 тыс. тонн – на 51 тыс. тонн по антрациту и на 471 тыс. тонн – по газовому углю.

Как сообщил главный диспетчер "Укрэнерго", украинскую энергосистему в прошлую морозную неделю удалось сбалансировать благодаря наращиванию импорта электроэнергии из Беларуси.

По данным НЭК "Укрэнерго", беларусский импорт в период с 18 по 24 января увеличился с 6,3 до 9,4 млн кВт-ч в сутки.

В настоящее время дальнейшему наращиванию импорта из Беларуси препятствует недостаточная пропускная способность между энергосистемами двух стран, которая составляет 900 МВт при текущей потребности Украине в импорте на уровне 1,5 ГВт.

"Без достаточных поставок угля сбалансироваться можно будет или при переходе на сжигание природного газа или за счет отключения потребителей", – подчеркнул Зайченко.

Как сообщалось, 18 января, с целью покрытия до 3 ГВт дефицита выработки электроэнергии в морозные дни, были дополнительно включены шесть блоков трех ТЭС (Углегорская ТЭС, Змиевская ТЭС, Трипольская ТЭС) на резервном топливе (газ) суммарной мощностью 1200 МВт.

По информации первого заместителя председателя Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Юрия Саквы, себестоимость производства электроэнергии на ТЭС при цене газа 7,8 грн/куб м (с НДС) составляет 2,5-2,7 грн/кВт-ч.

По данным ГП "Оператор рынка", на торгах на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в Украинской объединенной энергосистеме (ОЭС Украины) на 26 января средневзвешенная цена электроэнергии составила 1 657,96 грн/МВт-ч.

По словам генерального директора АО "ДТЭК Днепроэнерго" Сергея Дегтяренко, основной причиной возникновения дефицита угля на складах ТЭС является резкое увеличение доли тепловой генерации в измененном прогнозном энергобалансе, начиная с декабря 2020 года.

"Прогнозный энергобаланс несколько раз менялся по 2020 году. В целом он шел в сторону снижения выработки ТЭС, в то время, как по декабрю произошел резкий рост вверх, после того, как 18 ноября энергобаланс пересмотрели. Понятно, что резко изменить добычу угля быстро нереально и невозможно", ‒ сообщил Сергей Дегтяренко на заседании НКРЭКУ в понедельник.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на своем заседании 25 января приняла решение провести внеплановые невыездные проверки АО "ДТЭК Днепроэнерго", АО "ДТЭК Западэнерго", ОАО "Донбассэнерго", ОАО "Центрэнерго", ООО "ДТЭК Востокэнерго" по обеспечению ими необходимых резервов соответствующего топлива с целью обеспечения безопасности поставок электрической энергии.