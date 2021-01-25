События

16:35 25.01.2021

На пробное ВНО зарегистрировались почти 140 тыс. человек

2 мин читать
На пробное ВНО зарегистрировались почти 140 тыс. человек

Почти 140 тыс. участников зарегистрировались для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО), сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"По оперативным данным, на пробное внешнее независимое оценивание зарегистрировалось почти 140 тыс. человек. Окончательные цифры будут известны несколько позже, когда региональные центры оценивания качества образования обработают все платежи", - написал Шкарлет в Телеграм-канале.

Министр напомнил, что пробное ВНО состоится 10 апреля, каждый пользователь сможет сдать тест по одному учебному предмету, а также дополнительно загрузить тестовые тетради по любым предметам из перечня и пройти тестирование дома, внести 10-14 апреля свои ответы в специальный сервис, чтобы 16 апреля получить результаты пробного ВНО.

"Уже с 1 февраля начнется регистрация для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания. Разработано несколько вариантов его проведения: или в полноформатном режиме, или как государственная итоговая аттестация в форме ВНО, или как ГИА в учебных заведениях (по выбору соискателя образования). Это варианты, которые могут быть приняты с учетом эпидемической ситуации в Украине", - добавил Шкарлет.

Он отметил, что целесообразность имплементации одного из них будет рассматриваться в марте на заседании комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

"Еще раз подчеркиваю: ВНО никуда не исчезает. А все манипуляции на эту тему - неблагодарное дело. Внешнее независимое оценивание является основным инструментом качественного и непредвзятого вступления в учреждения высшего образования Украины", - подчеркнул Шкарлет.

Теги: #пробное #вно #регистрация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:42 25.01.2021
Украинский язык с 2025 станет обязательным языком ВНО

Украинский язык с 2025 станет обязательным языком ВНО

03:42 25.01.2021
Украинский язык с 2025 станет обязательным языком ВНО

Украинский язык с 2025 станет обязательным языком ВНО

21:03 22.01.2021
На платформе "Всеукраинская школа онлайн" уже зарегистрировано более 120 тыс. человек – Минобразования Украины

На платформе "Всеукраинская школа онлайн" уже зарегистрировано более 120 тыс. человек – Минобразования Украины

19:04 22.01.2021
"Биолек" не предоставил материалы для экспертизы и регистрации вакцины "Спутник V" от COVID-19 – ГЭЦ

"Биолек" не предоставил материалы для экспертизы и регистрации вакцины "Спутник V" от COVID-19 – ГЭЦ

15:22 21.01.2021
Профильный комитет Рады поддержал законопроект, открывающий возможности регистрации вакцин от COVID-19

Профильный комитет Рады поддержал законопроект, открывающий возможности регистрации вакцин от COVID-19

12:40 20.01.2021
Депутаты предлагают разрешить регистрировать в Украине вакцины до завершения клинических исследований

Депутаты предлагают разрешить регистрировать в Украине вакцины до завершения клинических исследований

08:39 05.01.2021
В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО

В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО

11:59 29.12.2020
В Украине учредят ежегодную премию в 5 тыс. грн участникам ВНО с лучшими результатами

В Украине учредят ежегодную премию в 5 тыс. грн участникам ВНО с лучшими результатами

18:14 28.12.2020
Кабмин утвердил экспериментальный проект электронной регистрации места жительства

Кабмин утвердил экспериментальный проект электронной регистрации места жительства

13:33 09.12.2020
Возможность платно сдавать ВНО по дополнительным предметам расширит возможности соискателей образования - УЦОКО

Возможность платно сдавать ВНО по дополнительным предметам расширит возможности соискателей образования - УЦОКО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Послы стран G7 представили дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ в Украине

В случае принятия решения о возвращении адаптивного карантина изменения вступят в силу через неделю – Шмыгаль

Зеленский поручил разработать программу вакцинации против COVID-19 по областям

Брюссель о новых мерах из-за пандемии COVID-19: не приезжайте без крайней необходимости в ЕС

Украина пригласит РФ присоединиться к Крымской платформе - Кулеба

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко призвал ввести уголовную ответственность за аферы с вакцинацией от COVID-19

В Офисе простых решений призывают не поддерживать законопроект, который может помешать НАБУ расследовать топ-коррупцию

Budweiser откажется от рекламы во время Супербоула в пользу кампаний в поддержку вакцинации от COVID-19

Переговоры по закупке вакцин от COVID-19 вышли на финальную стадию, вакцинация может начаться в феврале

Послы стран G7 представили дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ в Украине

В случае принятия решения о возвращении адаптивного карантина изменения вступят в силу через неделю – Шмыгаль

SkyUp начинает набор новых экипажей

Зеленский поручил разработать программу вакцинации против COVID-19 по областям

Ukrainian Startup Fund по итогам 20-го Pitch Day профинансирует 5 стартапов на получение грантов в $25 тыс.

СБУ задержала разведчика НВФ "ЛНР"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА