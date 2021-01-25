На пробное ВНО зарегистрировались почти 140 тыс. человек

Почти 140 тыс. участников зарегистрировались для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО), сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"По оперативным данным, на пробное внешнее независимое оценивание зарегистрировалось почти 140 тыс. человек. Окончательные цифры будут известны несколько позже, когда региональные центры оценивания качества образования обработают все платежи", - написал Шкарлет в Телеграм-канале.

Министр напомнил, что пробное ВНО состоится 10 апреля, каждый пользователь сможет сдать тест по одному учебному предмету, а также дополнительно загрузить тестовые тетради по любым предметам из перечня и пройти тестирование дома, внести 10-14 апреля свои ответы в специальный сервис, чтобы 16 апреля получить результаты пробного ВНО.

"Уже с 1 февраля начнется регистрация для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания. Разработано несколько вариантов его проведения: или в полноформатном режиме, или как государственная итоговая аттестация в форме ВНО, или как ГИА в учебных заведениях (по выбору соискателя образования). Это варианты, которые могут быть приняты с учетом эпидемической ситуации в Украине", - добавил Шкарлет.

Он отметил, что целесообразность имплементации одного из них будет рассматриваться в марте на заседании комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

"Еще раз подчеркиваю: ВНО никуда не исчезает. А все манипуляции на эту тему - неблагодарное дело. Внешнее независимое оценивание является основным инструментом качественного и непредвзятого вступления в учреждения высшего образования Украины", - подчеркнул Шкарлет.