Разумков намерен вакцинироваться от Covid-19 за свой счет

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков намерен вакцинироваться против Covid-19 за свой счет.

"Сегодня намного больше людей, которым будет нужнее такая вакцина, чем мне. У меня достаточная заработная плата, и если я буду делать вакцинацию, то я ее буду делать за собственные средства, чтобы не использовать бюджетные средства", - сказал Разумков на брифинге в Киеве в понедельник.

Отвечая на вопрос, готов ли он вакцинироваться китайской вакциной, спикер сказал: "Вакцинироваться можно и нужно только теми вакцинами, которые будут признаны и у нас, и в мире, и пройдут все необходимые процедуры".

Он напомнил, что уже переболел Covid-19.