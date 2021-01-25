В Египте началась вакцинация от COVID-19

В Египте в воскресенье началась вакцинационная кампания против коронавируса COVID-19, первыми вакцинацию бесплатно пройдут медицинские работники, сообщают западные СМИ.

"Весь медперсонал получат ее (вакцину - ИФ), это их право", - заявила министр здравоохранения Египта Хала Зайед.

Она отметила, что вслед за работниками сферы здравоохранения препарат получат пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями, однако, по ее словам, гражданам, которые не стеснены в средствах, следует заплатить за вакцинацию.

Министр также заявила, что Каир заключил соглашения на поставки примерно 100 млн доз вакцин с компаниями из Великобритании, КНР и РФ. Она добавила, что Египет работает над возможностью производства вакцины непосредственно в стране - с перспективой ее поставок в другие африканские страны. Однако министр не уточнила, о какой именно вакцине против COVID-19 идет речь.

Ранее в январе Зайед заявляла, что Каир получит до 40 млн доз вакцины - в основном, от компании AstraZeneca, через Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) с целью вакцинировать до 20% населения страны.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Египте за время пандемии выявили свыше 161,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 8,9 тыс. пациентов с COVID-19 скончались. Выздоровели свыше 126,1 тыс. человек.

СМИ отмечают, что Египет одной из первых стран Африки приступил к вакцинации населения от COVID-19. Первой страной континента, где началась вакцинация против коронавируса, ранее в январе стали Сейшельские острова.